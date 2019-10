Gottová přiznala krizi ve vztahu, její muž chce miliony z dědictví

„Budeme chtít dva miliony eur, nebo dům na Bertramce. Dům by nám stačil. Budeme chtít někoho, kdo by to udělal pro bono (bezplatně), protože si právníka nemůžeme dovolit. Nemáme moc peněz,“ cituje Tolkkiho portál TN.cz.

Finský hudebník dodal, že Karel Gott se se svou prvorozenou dcerou vyrovnal už před smrtí. Dal jí však prý jen sto tisíc eur. „Podepsali předběžné vyrovnání. Byli u toho tak čtyři právníci. Musela to podepsat,“ tvrdí metalový kytarista.

Dominika Gottová však prohlásila, že vůbec neuvažuje nad tím, že by se s Ivanou Gottovou soudila.

„Rozhodně žádnou žalobu nechystám, počkám na klasické dědické řízení. To, co dělá můj manžel, je jedním z důvodů vrcholící manželské krize,“ řekla Blesku s tím, že její manžel má finanční problémy. „On je muzikant a bohém, už nějakou dobu je bez práce a nedokáže uživit rodinu. Byl měsíc na turné po Jižní Americe a vrátil se bez peněz. Tvrdí mi, že mu pořadatel nezaplatil. Nevím, jak to bylo doopravdy. Nějak jsem mu přestala věřit.“

Mluvčí rodiny Karla Gotta Aneta Stolzová prozatím nechce celou věc komentovat. „O celé záležitosti jsme se dozvěděli pouze z médií, proto je v tuto chvíli bezpředmětné cokoli komentovat,“ uvedla pro iDNES.cz.

VIDEO: Poslední cesta Karla Gotta. Rozloučení s Mistrem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu