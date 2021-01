Vítěz StarDance podstoupil transplantaci vlasů. Styděl jsem se za sebe, říká

„Dnes na mě na Facebooku vyskočila tato vzpomínka. Lidi, vlasy dělají člověka. Ten, kdo tvrdí opak, si lže do kapsy,“ napsal Dominik Vodička v neděli ke svým starším fotografiím na Instagram Story.

„Pro toho, kdo to nepoznal, je to transplantace vlasů. V osmnácti letech, po operaci slepého střeva, jsem se každé ráno budil a na polštáři jsem měl den co den chumáč vlasů,“ popisuje tanečník s tím, že vše došlo až do fáze, kdy se za sebe styděl a celkově o sebe přestal dbát.

„Asi pochopíte, jak to v tomhle věku bylo těžké, když všichni moji vrstevníci měli vlasů na rozdávání a já to měl jak pětatřicátník,“ vysvětluje Vodička. „Abych tu nepsal romány. Prostě mi to změnilo život, tečka. A proč to tady píšu? Protože vím, kolika lidem to může změnit život! Já s tím byl v určitý moment taky smířený. Ale uvnitř vás to furt hlodá a to vy víte,” dodal tanečník ke všeříkajícím snímkům.

Loni v září si vzal Dominik Vodička za ženu přítelkyni, tanečnici Elišku Novákovou (24). Poznali se při studiu na konzervatoři, před svatbou spolu chodili pět roků.

Vodička se tanci věnuje od šesti let. Začínal společenským tancem, ale na konzervatoři zjistil, že by rád dělal i něco jiného. Tak se dostal k baletu. Od července 2017 je řádným členem Pražského komorního baletu. Předloni získal Thálii za nejlepší mužský výkon v kategorii tanec a pohybové divadlo v inscenaci Kytice.



S herečkou Veronikou Khek Kubařovou se coby vítězové jubilejního desátého ročníku StarDance stali v prosinci 2019 králem a královnou tanečního parketu.