Hůlka vrátí Zemanovi medaili. Chová se podle něj sprostě a bohorovně

„Vážený pane prezidente, příteli, kamaráde, milý Miloši, donedávna jsem žil v domnění, že Tě mohu nazývat přítelem. I u těch nejlepších přátel se může stát, že nastane situace, na níž má každý z nich opačný názor. Opravdoví přátelé, kteří k sobě mají vzájemný respekt, spolu o věci diskutují a třeba se i pohádají. Opravdový přítel však nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor,“ začal svůj příspěvek Hůlka.

Zpěvák totiž poslední dobou kritizuje nařízení vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií, ministra zdravotnictví Prymulu označil za plukovníka smrt a vystoupil také na protestech proti nošení roušek. Miloš Zeman v rozhovoru pro Mladou Frontu DNES o zpěvákovi prohlásil, že by se měl zklidnit.

„Daniel Hůlka dostal vyznamenání za svůj pěvecký výkon. Pokud jde o jeho účast na protirouškové demonstraci, doporučuji mu, aby si dal studený a mokrý hadr na hlavu a stáhl se na nějakou dobu do soukromí,“ řekl Miloš Zeman.

Hůlka je přesvědčený, že v demokracii má každý názor stejnou hodnotu, a prohlásil, že ho prezident zklamal.

„Zklamal jsi mě, Miloši. Zklamal jsi mě jako člověk. Zklamal jsi mě jako přítel. Ale to vlastně není tolik důležité, to je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země, a to už vůbec není pouze naše věc,“ píše zpěvák.

Připomíná, že žijeme v těžké době, v níž je mnoho lidí na pokraji osobního nebo firemního bankrotu, a to ne vlastní vinou. Tito lidé se podle Hůlky bojí o svoji budoucnost a o budoucnost svých dětí. Jde jim v podstatě o život.

Žije v klamu, říká o Hůlkovi Ovčáček „Když člověk nechá své srdce ovládnout zlobou, je schopen napsat cokoliv. A většinou toho později velmi, velmi lituje. Vrátit státní vyznamenání je vzkaz celé republice, jejím hodnotám a obětem předků. Daniel Hůlka navíc sám sebe usvědčuje z toho, že žije v klamu. Panu prezidentovi podsouvá výroky, které nikdy, to zdůrazňuji, neřekl. Evidentně vychází z mediálních zkazek. Ukazuje se tak, jak nebezpečná umí být mainstreamová média v krizových situacích, kdy otevřeně lžou nebo šíří dezinformace,“ napsal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

„Tobě nehrozí nic, Ty o nic nepřicházíš. A právě v této době, kdy národ, který Tě demokraticky zvolil prezidentem své země, od Tebe očekává pomoc či slova útěchy, si Ty naopak ještě přisadíš. Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici. Proč to děláš? Co Tě k tomu vede? Co si to k nám, normálním lidem, vlastně dovoluješ? Ty nejsi o nic víc než my, jsi taky jenom člověk, i když si to asi nemyslíš,“ ptá se Zemana.

„Ale hlavně: Proč jsi se obrátil proti svému národu, proti obyčejným normálním pracujícím lidem? Proč se k nám chováš sprostě, agresivně, nenávistně, egoisticky, egocentricky, narcisticky a naprosto bohorovně? Takže, jak se říká: ‚Na hrubý pytel, hrubá záplata‘. Děkuji Ti za poslední lekci, kterou jsi mi dal na rozloučenou s naším přátelstvím. Ukázal jsi mi svou pravou tvář, a tím jsi mě donutil zachovat se následovně: Ve státní svátek 28. října 2020 Ti přijdu na Pražský hrad vrátit vyznamenání, které jsi mi udělil. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět,“ dodal.

Pro prezidenta, kterého označil za bývalého přítele, přidal ještě vzkaz: „A k tomu Ti vzkazuji to samé, co jsi přes média vzkázal Ty mně: ‚Miloši, dej si prosím studenej mokrej hadr na hlavu a stáhni se do soukromí ‘. Bude to lepší pro Tebe a pro nás všechny. I přes to všechno Ti přeji hlavně zdraví a nepřeji Ti rozhodně nic zlého. S pozdravem Tvůj bývalý přítel Daniel Hůlka.“

