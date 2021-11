Třikrát mě oživovali. Už nemám chuť žít jako kaskadér, říká Dalibor Janda

„Dokud člověk nedostane pořádnou facku, neví, jak to cítit. Teď už zase pořádně existuju. Ale stejně to není ono. Pořád se kontroluji a hlídám. V pětačtyřiceti jsem si říkal, že je to všechno v rychtiku. Dnes už si to neříkám. Už nemám chuť žít jako kaskadér. Dělám už jen přibližně pět koncertů za měsíc, abych měl mezitím i pauzu na relax. Také teď dost cvičím,“ popisuje Dalibor Janda v Limuzíně s Mírou Hejdou.

Zpěvák byl v lednu převezen záchrannou službou do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde skončil na koronární jednotce. „Měl jsem trable se srdcem, ucpala se mi tepna cholesterolem. Stresový cholesterol. V tepně jsou takové šupiny, které když se odloupnou, tak ucpou tepnu,“ vysvětluje.

„I když si hlídáš cholesterol a chodíš na pravidelné půlroční kontroly, je ti to houby platné, protože do tepen ti není vidět. Měl jsem už delší dobu vysoký cholesterol. Řekli, ať na to beru léky. Jako junák to samozřejmě užíváš občas a bereš to trochu na lehkou váhu. Pak cvak a je to. A už tě vezou,“ říká Janda.

V sanitce ho dvakrát oživovali, potřetí pak na operačním sále. „Cestou do nemocnice jsem dvakrát odešel na druhou stranu, jak se říká. Nahazovali mě. Paní doktorka mě ale úspěšně dostala až na sál. Tam jsem se probral a cítil jsem obrovskou bolest. Viděl jsem, že mi nastřihli ruku. Tam jsem se zase ztratil, to bylo potřetí. Doktoři mi říkali: ‚pane Janda, vstal jste z mrtvých‘. Zachránili mě. Ve vinohradské nemocnici jsou doktoři machři,“ chválí zpěvák.

Během rozhovoru popsal Dalibor Janda i to, jaké je, žít čtyřicet let s jednou manželkou. „Teď po těch čtyřiceti letech si říkám, že je to dobře. V určitých chvílích, když je ti nejhůř, poznáš, že se o tebe ta ženská dokáže postarat. Neříká mi, že simuluji a podobně, ale vidím, že má o mě opravdu strach,“ říká.



„To samé se týká kamarádů. Když jsem ležel v nemocnici, viděl jsem, kdo se zajímá, pošle SMS nebo zavolá. A pak jsou tací, kde vidíš, že ti to snad i přejí a říkají si: ‚tak konečně ho to taky trochu potrestalo‘ a podobně. To se od jiných kamarádů donese. Ty kámoše jsem neodmáznul, ale pamatovat si to budu. Teď se to ukázalo i s naším prezidentem. Jak je ten českej národ přiblbej. U nás to je zkrátka tak, že spousta lidí sousedovi přeje, aby mu chcípla koza,“ dodává zpěvák.

