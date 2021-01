Dalibor Janda má za sebou dvě operace, jeho stav zůstává nadále vážný

„Jsem šťastná, že mohu být konečně trochu optimističtější a že jsem s tátou mluvila. Cítí se líp a všechny moc pozdravuje. Je po operacích a vypadá to velmi nadějně,“ řekla zpěvákova dcera Jiřina Anna Jandová pro pořad Život ve hvězdách.

„Bylo to samozřejmě velmi náročné, takže teď se mu to všechno honí v hlavě. Ale je v dobrých rukou,“ popsala zpěvačka s tím, že Janda byl moc šťastný za podporu, milé vzkazy a za to, jak na něj všichni myslí. „To mu samozřejmě velmi psychicky pomohlo. Jeho stav je nyní stabilizovaný,“ dodala.



V neděli odpoledne se zpěvákovi přitížilo. Situace byla tak vážná, že musel být okamžitě převezen záchrannou službou do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde skončil na koronární jednotce. Zpěvákova dcera pro média upřesnila, že důvodem hospitalizace jejího otce nebyla nákaza koronavirem.

Ještě začátkem ledna potěšil Dalibor Janda své příznivce na sociálních sítích, když nahrál na Facebook video s novoročním projevem a poselstvím nazvané Hurikán 2021. V tom představil i ukázku z nové desky a pozval na nadcházející plánované koncerty. Někteří z fanoušků tehdy spekulovali o zdravotním stavu zpěváka s tím, že jim připadal výrazně pohublý.