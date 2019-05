Je slušnost přizpůsobit se místním poměrům, říká Patrasová o cestování

Jak si užíváte soustředění s Muži roku?

Těšila jsem se, že tu bude teplo a sluníčko, a zatím je tu docela velký vichr a moře i bazény jsou studené. Atmosféra je však skvělá. Všichni účastníci zájezdu jsou senzační, takže žádný problém.

Máte svého favorita soutěže?

Všichni kluci jsou velcí sympaťáci. Všem jim držím palce, bude to těžký výběr.

Vybrala byste tu ženicha vaší dceři Aničce?

To si musí vybrat Anička sama. Do toho jí mluvit nebudu.

Řekli vám finalisté, že vás jako malí kluci obdivovali a znají vaše písničky?

Ano, přišli za mnou a nejen tito mladí muži. Přišli i členové štábu a spousta návštěvníků, kteří tu jsou. Stává se mi to dost často a musím přiznat, že mě to docela těší.

Jak se vám líbí Tunisko?

Líbí. Miluji však Čechy, Evropu, Itálii.

Vzpomenete si na vaši úplně první dovolenou?

První dovolená byla v tehdejší Jugoslávii na ostrově Velký Drvenik. To mi bylo asi osm let. Bylo to nádherné. Vracela jsem se tam pak docela často, protože se tam sestra vdala.

Existuje země, kterou jste ještě nenavštívila a sníte o tom?

Jela bych ráda do Japonska. Musím si to naplánovat. Pořád do toho přichází práce a ta má přednost.

Dagmar Patrasová a finalisté soutěže Muž roku 2019 v Tunisku (16. května 2019)

Co pracovního v nejbližší době chystáte?

Čeká mě spousta představení pro děti, různá natáčení. Kupí se to.

Je nějaká země, kde se vám nelíbilo?

Myslím si, že ne. Jsem člověk, který se adaptuje. Myslím si, že je to tak správné. Přizpůsobit se místním poměrům je i slušnost.

Plánujete letní dovolenou?

Ano, plánuji jet do Itálie.

