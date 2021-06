Kokain byl všude a mně bylo sedmnáct, vzpomíná seriálová Lucy z Dallasu

„Když jsem začala v roce 1978 natáčet Dallas, bylo mi pouhých sedmnáct let. Byla jsem opravdu velmi naivní. Drogy všeho druhu tehdy opravdu jely,“ popsala Charlene Tiltonová v rozhovoru pro web Page Six.



„Ve slavném newyorském nočním klubu Studio 54 to tehdy jelo. Jakmile jsem vešla do dveří, zeptali se mě, co si dám. Řekla jsem že colu (slangově „coke“) a přinesli mi kokain, který jsem odmítla. Kokain byl tehdy opravdu všude,“ vzpomíná herečka.

Její seriáloví kolegové se ji úspěšně snažili před podobnými nástrahami ochránit. „Osmdesátky byly opravdu divoké. Díky bohu za jejich dohled, drželi mě v lati a chránili před drogovou závislostí. Kdyby tomu tak nebylo, mohlo to dopadnout všelijak,“ uvažuje Titonová.

Jen 150 centimetrů vysoká herečka se v profesním životě věnovala také zpěvu a hrála ve spoustě reklam. Byla dvakrát vdaná a má jednu dceru.

Coby charitativní ambasadorka Tiltonová dodnes organizuje improvizační a herecké workshopy pro děti a dospělé s autismem.

Legendární seriál Dallas se natáčel třináct let a v roce 2012 se dočkal nepříliš úspěšného pokračování. Osudy rodiny Ewingů s napětím sledovaly i tisíce diváků v v Československé televizi (1992). Podívejte se, jak vypadají hvězdy seriálu dnes.