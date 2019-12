Charlize Theronová promluvila o noci, kdy její matka zastřelila otce

V roce 1991 přišel opilý Charles Theron do domu poblíž jihoafrického Johannesburgu. Snažil se dostat do ložnice, kde byla jeho manželka s dcerou. „Když otec přišel domů se zbraní, byl tak opilý, že téměř nemohl chodit,“ řekla herečka pro americký Národní veřejný rozhlas.

Charlize s matkou Gerdou byly opřené o dveře, aby se opilý Charles nedostal dovnitř. „Proto odstoupil o krok zpět a třikrát do dveří vystřelil. Žádná z těch kulek nás jako zázrakem nezasáhla,“ vzpomínala herečka.

Pak její matka popadla vlastní zbraň, vystřelila a zabila svého muže. „Ale v sebeobraně. Ukončila tu hrůzu.“ Že šlo o sebeobranu, potvrdilo i vyšetřování a hereččina matka nebyla obviněná.

Ukázalo se, že její manžel měl dlouhodobě problémy s alkoholem a byl násilník. „Můj otec byl velmi nemocný muž. Celý život jsem ho znala jen jako alkoholika,“ dodala Theronová s tím, že se nestydí mluvit o tragické události na veřejnosti.

„O domácím násilí, které se děje uvnitř rodin, mluvím s mnoha lidmi. Myslím, že čím víc budeme o těchto věcech mluvit, tím více lidí si uvědomí, že v tom nejsou sami. Pro mne osobně je to životní příběh o tom, jaké je to vyrůstat se závislým člověkem a co to s ním dělá,“ uvedla.