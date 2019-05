Jack Nicholson to s kokainem uměl, měl ho jako espresso, říká Hustonová

Herečka Anjelica Hustonová s Jackem Nicholsonem střídavě žila mezi roky 1973 a 1990. Na svém partnerovi prý obdivovala například to, že kokain užíval vždy s mírou.

„Nikdy toho nebral moc. Nikdy ho vyloženě ‚nesypal‘. Myslím, že Jack kokain používal zřejmě jako Sigmund Freud, tak nějak v rozumné míře. Jack měl vždy problém s celkovou fyzickou letargií. Byl stále unavený. Myslím, že v určitém věku ho ta troška zřejmě vždy trochu nakopla. Jako šálek espressa,“ odpověděla Hustonová na otázku, zda byl Nicholson aktivním uživatelem drog.

Samotnou Anjeliku Hustonovou za držení kokainu v roce 1977 zatkli. „Byla to obrovská ostuda, bylo to velmi ponižující. Opravdu jsem se za to tehdy moc styděla,“ tvrdí herečka.

Dnes už se prý Hustonová kokainu vyhýbá. Občas si však zakouří marihuanu. „Kouřím trávu. Ale nepovažuji to za hrozbu pro mé zdraví. Nemám ji ráda v jedlé podobě. Její účinek nastupuje příliš pomalu a nevíte, jak to dopadne. Můžete pak skončit na tři dny v posteli. Už ale nic neužívám tak divoce jako kdysi. Nikdy mě například nelákalo LSD. Ráda se dobře bavím, ale nechci přijít o zdravý rozum,“ dodala herečka, která získala v roce 1985 Oscara za svůj výkon ve filmu Čest rodiny Prizziů.

