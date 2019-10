Angelina Jolie: Ke konci vztahu s Bradem jsem se nepoznávala

„Návrat k roli byl náročný. Přicházela jsem do ní po několika letech složitostí a necítila jsem se zrovna silná. Vlastně jsem se cítila dost zlomená. Trvalo mi chvíli, než jsem znova pocítila její sílu,“ přiznala Angelina, která na oficiální premiéru snímku vzala jako doprovod své děti.

Ty jí byly v době rozchodu s Bradem Pittem velkou oporou. Měla prý strach, aby děti netrpěly tím, že jdou jejich rodiče od sebe. Vše nakonec dobře dopadlo, ačkoli na tom herečka po psychické stránce nebyla dobře.

„Nevím, co mám napsáno v osudu, ale jsem přesvědčená, že jsem v období přechodu. Jako bych se vracela ke kořenům, je to návrat k sobě samé. Protože jsem trochu sama sebe ztratila. Myslím, že se to stalo v době, kdy můj vztah s Bradem mířil ke konci, a pak na počátku našeho rozchodu. Byl to těžký moment, kdy jsem nepoznávala sama sebe, kdy jsem se stala menší a téměř bezvýznamnou. I když to možná nebylo tak vidět,“ dodala šestinásobná máma Jolie.

S Bradem Pittem se rozešli před třemi lety. Stále však mezi nimi nejsou všechny věci vyřešené. Jolie si v minulosti opakovaně stěžovala, že od bývalého partnera dostává málo peněz na děti. Ten se však u soudu ohradil, že jí zaplatil miliony a děti nezanedbává. Na péči o děti se nakonec dohodli, ale přesto herec říká, že by své děti rád vídal častěji.