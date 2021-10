Karel Gott říkával, že jsem tisková mlčící, směje se Aneta Stolzová

„Byla to komunikace v osobní krizi, neboť my jsme s Karlem nebyli jen spolupracovníci, ale sedli jsme si i lidsky, takže jsme měli k sobě i s našimi rodinami blízko. A krizová byla v tom, abychom poskytli informace, ale zároveň abychom adekvátním způsobem chránili soukromí rodiny Karla Gotta,“ vysvětlila Aneta Stolzová.

Prozradila také, že zpěvák byl naprostý perfekcionista, a že když se připravoval na koncert, nechtěl slyšet negativní zprávy. „Rád před vystoupením vtipkoval a obklopoval se svými nejbližšími, protože věděl, že ti mu ty negativní zprávy nebudou říkat. Byl to profesionál, který chtěl být vždy důkladně připravený a nechtěl být nikdy překvapený, takže přemýšlel dopředu a analyzoval, co všechno se může stát,“ vzpomínala jeho mluvčí.

Karel Gott miloval vtipy a rád je vyprávěl. „Problém je ale v tom, že já vtipy moc nechápu. Karel o mě říkal, že jsem spíš tisková mlčící a spíše taková úřednice. Ale o to více to zkoušel, jestli se nechytnu,“ přiznala.

10. září 2020

Na pozici tiskové mluvčí působila Aneta Stolzová například i na ministerstvu zdravotnictví. „Karel byl určitě také instituce, ale ve srovnání s ministrem měl každý samozřejmě jiný cíl. Ministr potřebuje supermediální obraz, aby byl populární a zvolili ho, neboť v politice se hodně jede na mediální průzkumy, kdežto Karel tohle nepotřeboval. On to měl v sobě. Lidé ho měli rádi. Novináři také, takže nemusel tlačit na pilu, a přesto byl výsledek vždy superpozitivní,“ řekla.

Pracovní schůzky se často odehrávaly přímo u Gottů doma a pro většinu zúčastněných to podle jejích slov byl životní zážitek. „Je to taková výjimečná situace, být součástí soukromí Karla Gotta. Navíc byli s Ivankou vynikající hostitelé, a i když přišel někdo na krátkou schůzku, nikdy neodešel s prázdným žaludkem. Karel lidi rád hostil a užíval si to s nimi,“ dodala.



Před pár dny měl po několika odkladech kvůli koronavirové pandemii v kinech premiéru dokumentární film Karel scenáristky a režisérky Olgy Špátové Malířové, který mapuje poslední roky zpěvákova života. Podle Anety Stolzové rozhodně stojí za to snímek vidět. Po premiérovém víkendu dokument vidělo už 116 tisíc diváků, což je zatím nejvíc z českých filmů uvedených v letošním roce.