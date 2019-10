Krejčíková zvažuje domácí porod. Rozhodnu se, až to bude aktuální, říká

„Samozřejmě se rozhodnu, až to bude aktuální, ale strašně by se mi ten porod doma líbil. I z toho důvodu, že bych si přála, aby u toho byli Beníček a partner a bylo to v našem prostředí, byla by tam dulička, kterou jsem u porodu měla a která je naprosto úžasná, prostě bychom si to udělali podle svého. Člověk se pak samozřejmě musí obrnit proti nátlaku okolí, protože je spousta lidí, včetně mojí rodiny, kteří s tím nesouhlasí,“ řekl v rozhovoru pro časopis Maminka.

Nastávající maminka plánuje hrát, dokud bude moct. I když miminko nebylo plánované, těší se na něj. Má totiž skvělého partnera a rodinu, která jí pomáhá. Pomáhat by chtěla i ona a nevyloučila, že by sama v budoucnu dělal dulu.

„Já jsem se do porodů totálně zamilovala. Zjistila jsem, že by mě vlastně strašně lákalo dělat dulu. Nějak se ve mně probudila touha sdílet a setkávat se se ženami. Probírat věci a pojit ty síly. Dřív ženy na vesnicích drávaly peří a dělaly všechno spolu,“ řekla.

Krejčíková se s přítelem, tělocvikářem a trenérem Ondřejem Rančákem, zasnoubila v únoru 2017 po představení Magor. O netradiční žádosti o ruku promluvila pro Magazín DNES.

„Já to vůbec nečekala. Přiletěl na jeviště kotoulem. On je tělocvikář, sportovec. V první chvíli jsem nevěděla, co se děje. Takže jsem se styděla. Říkala jsem si, to je průšvih, Ondra je opilý a jde sem dělat opičáky. Nakonec z toho byla žádost o ruku. Takže se u mě vystřídaly všechny možné pocity. Každopádně jsem byla zpočátku trošku naštvaná, než jsem pochopila, co bylo záměrem,“ řekla tenkrát herečka.