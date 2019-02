Občas mi vynadá, že stále řeším práci, říká Cibulka o Jagelkovi

„Ten kalendář není jen o Nataše, ale i o Adině, Lídě a dalších desítkách hvězd. Je pravda, že Nataša mi je hodně blízko. Bohužel, neměl jsem šanci se s ní setkat, přesto ji miluji jako mnoho dalších lidí,“ přiznal Aleš Cibulka, který o prvorepublikové herečce Nataše Gollové dokonce napsal dvě biografické knihy.

Na všech životopisných knihách o hvězdách stříbrného plátna spolupracuje se svým partnerem, hercem a dabérem Michalem Jagelkou. „Je pravda, že když jsem psal první knihy, tak ta publikace měla vždycky redaktora, editora a korektora. A když si to Michal všechno četl, našel tam pak ještě další chyby,“ prozradil s tím, že Jagelka se nakonec stal právě editorem. „Je to tak, máme domácí manufakturu. Já něco napíšu a Michal to dokutá.“

Společná práce partnerům, kteří spolu žijí už osmnáct let, vůbec nevadí. Jen občas je těžké rozlišit, kdy pracují a kdy odpočívají. „Budete se asi divit, ale je to naprosto v pohodě. Víme o sobě naprosto všechno. Jen Michal mi prostě někdy vynadá, že i na chalupě řeším práci,“ prohlásil Cibulka.

O filmových hvězdách první republiky bylo napsáno hodně. Cibulku při psaní jeho knih naštěstí vždycky zachrání nový pamětník, sběratel nebo nějaký nový dokument, který nikdo dosud nepoužil. „Třeba nedávno u čtvrtého dílu Černobílých idolů to byl rozhovor s Natašou Gollovou z roku 1988, kdy zemřela. Ten se objevil z čista jasna. Nebo dopis, který Nataša někomu napsala krátce po válce o tom, jak ji vyslýchají v kauze Adina Mandlová. Vždycky si říkám, že už není nic možné tolik let po válce najít, ale vždycky jo,“ popsal s nadšením.

Raoul Schránil a Nataša Gollová

O Nataše Gollové Aleš Cibulka mluví jako o své platonické lásce. Také proto nechyběl na akci k 30. výročí jejího úmrtí. Dokonce se seznámil i s rodinou herečky. „Jsou to z části Hodáčovi, z části Kovaříkovi a z části Homolovi. Nataša Gollová bohužel své vlastní děti nikdy neměla, ale měla bratra Ivana a ten má celkem početnou rodinu. Je úžasné, že je to rodina, která se mnou spolupracuje už od roku 2002, když jsem napsal první knížku,“ popsal.

„Pro Kateřinu Kovaříkovou, což je přímá neteř, i pro jejího bratra Ivana, byla Nataša jako druhá máma. Ona o sobě moc nemluvila, takže oni se o její hvězdnosti dozvěděli až o hodně později. Milovali ji za to, jak úžasně hodná byla,“ dodal moderátor.