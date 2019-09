Přišel jsem o všechno. Jsem vlastně bezdomovec, svěřil se Aleš Brichta

Rocker Aleš Brichta tvrdí, že nejlépe ze všeho mu jde v současnosti nadávání. Zjistil, že neexistuje téměř nic, co by ho neštvalo. „Nejsem pesimista, jsem takzvaný naštvanec. Normální člověk se jde třeba někam vyřvat, nebo někam demonstrovat. Homosexuálové, vegetariáni, každý má pocit, že ze sebe potřebuje protestováním něco dostat a pokouší se něco změnit. Já se vyřvávám na veřejných akcích, kterým se říká koncerty,“ říká.

Lidé podle něj dnes nechodí do kin, divadel a na hudební akce. „Místo toho sedí doma na zadku a čumí jako troubové na pitomosti v televizi,“ míní Brichta. Mnoho lidí je dnes podle něj osamělých. „Místo toho, aby se sebrali a šli se dohadovat a podebatovat o něčem do hospody, sedí doma a píší ublížené a naštvané komentáře na Facebooku,“ rozohnil se v rozhovoru pro pořad Limuzína s Mírou Hejdou.



Brichta přišel v minulosti o tři byty v Praze. S manželkou, polkou Joannou (37) se přestěhoval ze Žižkova do Libně, kde žijí společně v nájmu. „Partička dobráčků mě kdysi obrala. Přišel jsem o všechno. Jsem vlastně bezdomovec,“ říká.

Aleš Brichta vydával před lety rockový časopis. Jeho prodeje však nebyly tak vysoké, jak se původně počítalo. „Finančně to bylo docela tragické. Místo toho, abych vyhlásil bankrot, všechny dluhy jsem sám poplatil. Člověk, od kterého jsem si na to půjčil peníze, měl vychytralého právníka. Musel jsem mu napsat, že dávám k dispozici do zástavy svůj pražský byt. Pak na mě ještě hodili exekuci. Prodal jsem tehdy nakonec všechny tři byty a přišel jsem tak zhruba o patnáct milionů korun,“ popisuje zpěvák.

Ve stejné době se podle něj přestaly prodávat hudební nosiče. „Hudba se začala krást a stahovat na internetu. Tím pádem jsem přišel o velkou část příjmů. V té době jsem provozoval ještě bar. Bohužel přišly povodně a i bar spláchla voda. Všechno to šlo do háje najednou. Doteď jsem se z toho nezmátořil, takže bydlím v nájmu,“ svěřil se Brichta.

Sledujte celý rozhovor s Alešem Brichtou Pořad Limuzína s Mírou Hejdou vysílá stanice ÓČKO STAR premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.

Tomu je velkou oporou hlavně manželka Joanna. „Johanka se o mě výborně stará. Bez ní bych byl ztracen. Doprovází mě všude a usnadňuje mi žití,“ pochvaluje si muzikant.

Zdravotně je prý relativně v pořádku. Zlobí ho jen potíže se zrakem. „V šestnácti letech jsem přišel o jedno oko. Po úderu do hlavy mám poškozené zrakové centrum v mozku. Přestal jsem řídit auto, v šeru a tmě se špatně orientuji. I když jdu při koncertě na pódium, někdo mě raději doprovází,“ dodává Aleš Brichta a zve na svůj narozeninový koncert, který se uskuteční 6. října v pražském Foru Karlín. Jako hosté vystoupí například Petr Janda, Eva Pilarová, Kamil Střihavka, či Pepa Vojtek.