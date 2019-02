Albert Černý: Rádi bychom na Eurovizi měli úspěch jako Mikolas Josef

Mezi osmi nominovanými pro letošní ročník soutěže Eurovision Song Contest 2019 zvolili porotci a mezinárodní fanoušci prostřednictvím hlasování v aplikaci v národním kole skupinu Lake Malawi v čele s frontmanem Albertem Černým (29) a jejich skladbu Friend of a Friend.

Lake Malawi se tak letos v květnu podívají do izraelského Tel Avivu, kde se budou v polovině měsíce konat semifinálová klání. V těch se rozhodne o finalistech celého ročníku.



Jak vypadá cesta českých umělců k tomu, aby se probojovali do Eurovize? Lake Malawi doufají ve stejný úspěch, jaký měl náš loňský reprezentant. „Rádi bychom na Eurovizi měli podobný úspěch jako Mikolas Josef, který skončil ve finále na šestém místě,“ řekl Černý.

Eurovizi bere skupina jako obrovskou šanci splnit si své sny. Předpoklady pro hvězdnou kariéru kluci mají. Vystupovali už na koncertech před světovými kapelami jako 30 Second to Mars, Red Hot Chili Peppers nebo The Kooks.

„Mým středobodem vesmíru je v současnosti kromě příprav na Eurovizi přítelkyně Bára a domov,“ svěřil se Černý, jehož partnerkou je modelka Barbora Podzimková (19), vítězka světového finále soutěže Elite Model Look.

Černý a Podzimková se dali dohromady v roce 2017 na akci Teribear. „Všiml jsem si jí na internetu a říkal si, že bych ji chtěl potkat. Pak na akci Teribear mi najednou produkční říká, seznamte se, tohle je Bára. Otočil jsem se a byla tam. Tak to šlo rychle, pomyslel jsem si. Asi dvě hodiny jsem jí něco šíleného vykládal a pak jsem si dlouho říkal, že si myslí, jaký jsem blázen. Jenže evidentně jsem se jí líbil,“ prohlásil kdysi zpěvák v rozhovoru pro Magazín DNES.



Barbora Podzimková a Albert Černý

Černý si postěžoval, že poslední dobou mu chybí hlavně pohyb. „Chybí mi sport. Zajel bych si rád na lyže. Sice na to postavou nevypadám, ale mám rád i surfování,“ dodal Albert Černý během rozhovoru v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR. Ten můžete sledovat každý týden v premiéře ve čtvrtek od 17 hodin, v repríze pak v sobotu od 11:00 nebo v neděli od 18:00.

Kromě skupiny Lake Malawi se o účast na letošním ročníku soutěže Eurovision Song Contest 2019 ucházeli také Jakub Ondra, Barbora Mochowa, Hana Barbara, Jara Vymer, Tomáš Boček, Andrea Holá a Pam Rabbit.

Českou indie-popovou kapelu Lake Malawi založil její frontman Albert Černý v září roku 2013. Je autorem veškeré hudby a textů Lake Malawi i jeho předchozí kapely Charlie Straight. Za svou tvorbu obdržel čtyři ceny Anděl, dvakrát byl oceněn v hudební anketě Slavík a získal i cenu MTV.