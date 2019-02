S Parkinsonem se mi život zatím moc nezměnil, tvrdí Alan Alda

„Můj život se moc nezměnil. Zvýšilo to ovšem moji zvědavost. Neustále čtu a snažím se zjistit, jaký je nejlepší přístup. Zatím je to opravdu zajímavé. Myslím, že mi to trochu pomohlo pochopit, že každý se musí s něčím vyrovnávat,“ cituje Alana Aldu magazín People.

Herec říká, že je hodně zaneprázdněn. Občas však nedělá nic a jen tak sedí. Věří, že pokud bude dělat všechno s mírou, bude všechno fungovat. Navíc musí být schopný se přizpůsobovat situaci. „Protože si můžete být jisti jen jediným, že se všechno změní,“ říká o nemoci herec, kterému je doma oporou manželka Arlene, s níž je ženatý 61 let a mají spolu tři dcery.

Žádné velké plány Alan Alda nemá. „Opravdu jsem si nikdy nedělal plány do budoucna. Můj život je spíš improvizace. Jen se snažím co nejlépe zvládat věci, co mám před sebou,“ prohlásil.

Potíže se u herce začaly objevovat v roce 2015. „Jednou jsem měl sen, že na mě někdo útočí a já jsem na něj hodil pytel brambor. Ve skutečnosti jsem však házel polštář na svou ženu,“ řekl loni Alda. Přečetl si, že podobné sny jsou předzvěstí počátku Parkinsonovy nemoci. Proto se nechal vyšetřit.

Žádné jiné symptomy herec nepozoroval až do chvíle, kdy mu o pár měsíců později začal škubat palec na ruce. V létě 2018 pak oficiálně oznámil, že má Parkinsona.

Při Parkinsonově chorobě odumírají buňky v centrech motoriky a pohybu, takže člověk není schopen zcela ovládat své tělo, které se tak nekontrolovaně chvěje, třese či má různé záškuby a křeče.