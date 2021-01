Po Aladinovi jsem nebyl na žádném konkurzu, posteskla si hvězda pohádky

„Chci, aby lidé věděli, že ne vždy máte ustláno na růžích, přestože jste natočil něco jako je Aladin,“ řekl herec s egyptsko-kanadskými kořeny pro list The Daily Beast.

Massoud v konkurzu na pohádku porazil více než 2 000 uchazečů. I když byl film úspěšný, lidé podle něj mají mylné představy o úspěchu. „Říkají si, že určitě vydělal miliony a musí dostávat spoustu nabídek. Nic z toho není pravda. Od uvedení Aladina jsem nebyl na žádném konkurzu,“ řekl.

Celou situaci navíc loni zhoršila koronavirová pandemie. Herec ovšem přemýšlí, jestli za to nemůže také jeho exotický původ ze Středního východu, uplatňování stereotypů a nízký věk. „Mám pocit, že budu dlouho přehlížen a podceňován, protože jsem mladý herec. Hraju s nadšením a dělám to už deset let, ale pro mnoho lidí je Aladin první věc, ve které mě viděli. Myslím, že to tak ještě dlouho zůstane. Budu muset ještě zapracovat,“ dodal.

Jeho filmová partnerka Naomi Scottová prozradila, že v Hollywoodu jsou většinou zmatení z toho, jak vypadá. Vyrůstala v Anglii, její matka je indického původu a otec Brit. „Říkali si, není bílá, není černá, není hispánka, co je vlastně zač? A určitě bude několik věcí, pro které jsem byla až druhá volba, ta exotická,“ řekla herečka, která se kromě Aladina v roce 2019 objevila také v remakeu Charlieho andílků s Kristen Stewartovou a Ellou Balinskou.

Přestože se jí nyní filmové role nehrnou, užívá si rodinný život. Už šest let je vdaná za fotbalistu Jordana Spenceho (30). Seznámili se v kostele, když jí bylo 15 let.