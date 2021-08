Anorexie je v branži častá, ale vatu s džusem nejíme, říká topmodelka

S modelingem začínala Saša Gachulincová ve třinácti letech. Procestovala díky němu mnoho zemí a poznala zajímavé lidi, se kterými dodnes udržuje kontakt či přátelství. Kromě modelingu se věnovala externě i studiu, diplomovou práci napsala v New Yorku. Topmodelka agentury Elite Bratislava přibližuje v rozhovoru pro web Brainee.sk, jak vypadá ve skutečnosti svět modelingu.

O životě a stravování modelek se šíří různé fámy. Například to, že jedí často kvůli postavě jen vatu namočenou ve vodě nebo džusu. Jsou to jen výmysly, nebo realita?

V životě jsem se s ničím takovým nesetkala. Pro mě je to naprostá hloupost. Nikdy jsem to nedělala já ani nikdo z mého okolí. Zažila jsem však, že dívky modelky řešily velké problémy s jídlem a měly například anorexii či bulimii.

Řeší modelingové agentury takovéto věci? Nebo se s tím dívky musejí vypořádat samy?

Když si toho klient nebo agentura všimne, samozřejmě se to hned řeší. Je to psychická porucha.

Je mužský svět modelingu jiný než ten ženský?

Muži to mají trochu jinak. Jsou tu dvě skupiny. Ti, kteří moc neřeší modeling ani sebe samotné, a pak ti, kteří to extrémně prožívají. Najít nějaký zlatý střed je asi nejlepší.

Jaký je ve skutečnosti svět modelingu?

Modelingu se věnuji už šestnáct let. Je to dynamický a živý svět, který se neustále mění. Některé ženy tomu zcela propadnou. Je důležité to tolik neprožívat. Nejsme lékaři, kteří operují lidská srdce. Díky modelingu poznáte jiné kultury, města, jazyky i přátele. Stejně jako každá práce má i tato své plusy a mínusy. Přicházejí stále nové modelky, je tu neustálá konkurence. Přesto jsem si po rozvolnění opatření uvědomila, že svou práci miluji a chci ji dělat do konce života.

Existují v modelingu opravdová přátelství?

Existují. Hlavně my Slovenky a Češky jsme velké kamarádky. Říkají nám česko-slovenská mafie. S holkami, které byly – a některé stále jsou – slavnými modelkami, si dodnes voláme a píšeme. A když se potkáme osobně, dokážeme si povídat celé hodiny.

Byly na začátku tvé kariéry chvíle, kdy jsi sama v sobě řešila, zda jsi dostatečně dobrá či hezká pro klienty?

Šla jsem na casting Elite Model Look, což je jedna z nejlepších agentur na světě. Tato soutěž je, bez ohledu na to, zda ji vyhraješ, či ne, dobrým startem. Slovenské kolo jsem vyhrála, na světovém finále jsem skončila druhá. Vystřelila jsem tedy rychle na vrchol. Ale nebyl čas se moc řešit. V té době navíc nebyly ani sociální sítě. Dostali jsme všichni do ruky mapu a celé dny jsme pracovali.

Pak po gymnáziu mi občas nevyšla nějaká práce a mrzelo mě to. Ale nezávidím ani nežárlím na ostatní, všem úspěch přeji. Samozřejmě že je člověku líto, když klient nepotvrdí objednávku, a hledá pak chybu hlavně v sobě. Ale každý si musí uvědomit, že klient jen hledá pro určitou kampaň konkrétní typ dívky a není to o tom, že nejste dostatečně hezká.