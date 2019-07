Klumová si vzala o sedmnáct let mladšího rockera. Svatbu tajili měsíce

Podle informací serveru PEOPLE se Heidi Klumová a Tom Kaulitz vzali 19. února po ročním vztahu. V prosinci minulého roku umístila supermodelka na sociální sítě společnou černobílou fotku, na níž ukázala diamantový prsten a připsala: „Řekla jsem ano.“

Počátkem února prozradila Klumová v rozhovoru pro pořad Entertainment Tonight, že již se snoubencem určili datum svatby. Více informací však odmítla sdělit.

S Kaulitzem se Klumová poprvé pochlubila v květnu loňského roku na červeném koberci filmového festivalu v Cannes. Od té chvíle zásobují fanoušky na sociálních sítích společnými fotkami.

„Můj přítel je o mnoho let mladší než já a spousta lidí náš vztah jen kvůli tomu stále zpochybňuje,“ řekla modelka v rozhovoru loni na jaře. „Když o tom tak přemýšlím, je to tak, že náš věkový rozdíl si uvědomuji jen v těchto chvílích. Musíte žít svůj život a být šťastní a moc neřešit, co si o vašem životě myslí okolí. Ve výsledku si tím jen zaděláváte na další vrásky,“ tvrdí Klumová.



Slavná Němka je dvakrát rozvedená a má čtyři děti. Tři potomky má se zpěvákem Sealem (56), za něhož byla provdaná v letech 2005 až 2014. Zpěvák adoptoval také nejstarší Leni, kterou Heidi počala s bývalým šéfem stáje F1 Flaviem Briatorem (69). Tom Kaulitz má také jedno manželství za sebou. Vztah s královnou krásy Riou Sommerfeldovou však nevyšel.



Dlouhonohá topmodelka Klumová se stala miláčkem nejen v rodném Německu. Prosadila se i jako moderátorka, zahrála si ve filmech a navrhla několik vlastních módních kolekcí.

Kaulitz hraje v kapele Tokio Hotel spolu se svým dvojčetem Billem, převážně na kytaru, ale příležitostně je také pianistou. Několikrát vystoupili i v Praze. Tom Kaulitz proslul v minulosti častým střídáním sexuálních partnerek a prozradil na sebe, že se jednou předávkoval viagrou.