Rozvedené miss odebrali titul kvůli dítěti. Diskriminace, stěžuje si

Čtyřiadvacetiletá modelka se obrátila na právníky a rozhodla se zažalovat organizátory soutěže. Chce dosáhnout toho, aby upravili pravidla.

„Chci je změnit, vyzvat organizátory. Chci zajistit, aby pravidla Miss World šla s dobou,“ řekla Didusenková pro Radio 1 Newsbeat. „Chci, aby více odpovídala dnešku a odrážela ženskou realitu současnosti, že žena může dokonale vyvážit kariéru a osobní život.“

Modelka prohlásila, že do Miss Ukrajiny se přihlásila, aby se mohla více věnovat charitě. Vítězství ji příjemně překvapilo. Ovšem místo účasti na světovém finále Miss World byla čtyři dny po korunovaci diskvalifikována.

„Bylo to pro mě ponižující a urážlivé. Cítila jsem se hrozně, protože to není jen můj příběh, jsou to příběhy tisíců žen po celém světě, které se možná chtějí zúčastnit, ale nemají možnost, protože jsou matky,“ uvedla.

Připouští, že v žádosti viděla podmínky soutěže, ale říká, že se jí nelíbí. Odmítá také výhrady, že by se coby královna krásy, která musí cestovat po světě, nevěnovala dostatečně synovi.

„Proč by se žena nemohla přihlásit jen proto, že je matkou? Být mámou nemá žádný vliv na mou schopnost být profesionálkou, úspěšnou modelkou nebo dělat svou práci. Takže tato pravidla mi nedávala žádný smysl,“ říká a najala si právníka Raviho Naika, který je odborník na lidská práva.

„Chci, aby Miss World změnila pravidla tak, aby byla soutěž krásy pro všechny. Inkluzivní soutěže mohou pomoci prolomit genderové stereotypy, vytvořit soutěžícím profesní příležitosti a mohou posílit postavení žen. Například módní domy začaly mít na přehlídkách těhotné ženy, boubelky nebo modelky všech věkových kategorií. Takže soutěže krásy musí následovat jejich vůdce a oslavovat všechny ženy stejně,“ dodala.



Šéfka Miss World Julia Morleyová loni prohlásila, že je v současné době obtížené vyhovět úplně všem. Jelikož jde o celosvětovou soutěž, museli by zohlednit spoustu faktorů.

„Co si myslím já nebo Evropa, je jedna věc, ale zbytek světa to s ohledem na různá náboženství a jiné věci může vidět jinak. Musíte pochopit, že nejde jen o naše pocity, je potřeba vzít v úvahu i ostatní. Takže se snažíme najít rovnováhu,“ řekla Morleyová v pořadu Good Morning Britain.