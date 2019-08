Victoria’s Secret má první transgender modelku, kritik Razek skončil

Valentina Sampaio se narodila jako chlapec. Již v jejích osmi letech však psychologové potvrdili, že je uvnitř dívkou. A o dva roky později se oficiálně stala Valentinou.



„Transgender lidé v budoucnu ještě pořádně zamíchají světem,“ prohlásila v roce 2017 modelka, která už jako dítě snila o tom, že se stane herečkou či slavnou módní návrhářkou.

„Jsem pyšná, protože móda může být nástrojem k tomu, aby se pro lidi, jako jsem já, věci usnadnily. Mluví se o nás a jednoho dne můžeme být čímkoli budeme chtít. Moje rada je, věřte v sebe a nikdy se nevzdávejte. Transgender lidé většinou nemají moc příležitostí a bývají opomíjeni. To musí skončit,“ míní Valentina Sampaio.

Hlavní marketingový ředitel společnosti L Brands, pod kterou spadá i značka Victoria’s Secret, Ed Razek (71) přitom v minulém roce prohlásil, že by transgender nebo plus size modelky do reklamní kampaně nikdy nezahrnul. Za to sklidil kritiku a později se omluvil.

Podle výkonného ředitele L Brands Leslieho Wexnera ukončil Razek své působení ve firmě a odešel do penze, píše se podle deníku New York Times v pondělním oznámení všem zaměstnancům společnosti.

Právě Ed Razek měl posledních patnáct let hlavní slovo při výběru modelek na každoroční prestižní přehlídku spodního prádla spojenou s hudební show. Pro reklamní kampaně značky VS angažoval v minulosti mnoho známých modelek, mezi nimi například i Tyru Banksovou, či Gisele Bündchenovou.

Sampaio se do historie módního průmyslu vepsala už v roce 2017, kdy se jako první transgender osobnost objevila na obálce časopisu Vogue. Již v roce 1981 se na obálce pánského magazínu Playboy objevila transgender modelka Caroline Cossey. V roce 2014 pak na obálce magazínu Time pózovala transgender herečka Laverne Coxová. O tři roky později přišel s transgender devítiletým chlapcem časopis National Geographic.



