Pudingová jednička na trhu Dr. Oetker přináší svěží novinku a modernizuje

Jaký jste jako děti měly nejraději? Čokoládový, vanilkový nebo snad jahodový? Tradiční produkt, který nechyběl ve spíži snad žádné rodiny, puding od Dr. Oetkera se stal osvědčenou klasikou našeho dětství.

Prášek v „tajemném“ sáčku, ze kterého maminky nebo babičky vždy dokázaly vykouzlit samé dobroty, se začala vyrábět ještě v Československu, a to konkrétně v roce 1923 v Brně. Dnes ho Dr. Oetker s láskou produkuje na Slovensku ve výrobním závodě v Bolerázi.

Historie značky Dr. Oetker 1891 mladý lékárník Dr. August Oetker začíná pracovat receptuře kypřícího prášku do pečiva 1893 receptura na prášek je hotová, začíná expanze rodinné firmy 1900 vzniká první logo značky. Vytváří jej bielefeldský litograf Theodor Kind inspirován siluetou hlavy své dcery Johanny Kindové. V různých obměnách je Johannina silueta symbolem značky Dr.Oetker dodnes. 1923 Dr. Oetker začíná vyrábět na území Československa. Tehdejší společnost s názvem Dr.Oetker, Továrna poživatin Brno, zasahovala svou působností celé Čechy, Moravu a Slovensko. 1993 Dr. Oetker kupuje škrobárny ve slovenské Bolerazi, kde vyrábí dodnes 2018 podle průzkumu společnosti Kantar o znalosti značek v ČR je puding Dr. Oetker nejznámější a nejpoužívanější značkou pudingu v prášku se spontánní znalostí až 80 procent

„Oblíbená řada pudingů Dr. Oetker má nyní nový vzhled. Samotný obal prošel proměnou a jeho design je nyní ještě lákavější. Zachovává si přitom samozřejmě svůj charakteristický barevný kód, aby ho zákazníci vždy snadno našli tam, kde jsou zvyklí,“ říká za společnost Dr. Oetker Dominika Holellerer. Příjemnou změnou vážící se k novému obalu je i upravená receptura a navýšení hmotnosti, aniž by se změnila jeho cena.

Využijí ho babičky i mladí sportovci

Puding od Dr. Oetkera je možná nepostradatelným pomocníkem a přísadou v kuchyni našich maminek a babiček, ale i mladým lidem má rozhodně co nabídnout. Patří do klasiky jako jsou koláče, buchty, řezy, rolády a je nenahraditelnou součástí nejen „staromódních“ receptů, svou cestu si puding našel i do moderních cheesecaků či cupcaků. A stále chutná stejně dobře i jen tak sám ve skleničce.

Pro mladé může být zajímavá i jeho bezlepková varianta či „sportovní“ verze, proteinový puding s vysokým obsahem bílkovin.

Dr. Oetker nyní přináší i chuťovou novinku pro ty, kteří mají rádi citrusy a svěží chuť. Do rodiny pudingů s nejvyšší kvalitou a hladkou krémovou konzistencí právě přibyl nový člen – Puding Dr. Oetker Citrón. „Chuťové pohárky potěší delikátní chutí, kterou ještě podtrhuje citronové aroma. Vedle klasiky do skleničky se hodí i jako přísada do moučníků, osvěžujících krémů či náplní. Jeho příprava je snadná. Stačí půl litru mléka, 20 až 30 gramů cukru, samotný pudingový prášek a čtyři lahodné porce jsou na světě,“ uvádí produktová manažerka firmy.