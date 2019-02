Recidivista kopal muže do hlavy, družce hrozil oddělením hlavy od páteře

Podle verdiktu se Karel Baum dopustil těžkého ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování. Rozsudek je pravomocný.

„Jednání obžalovaného svědčí, že se v inkriminované době choval velmi agresivně, napadal různé lidi. Trest při spodní polovině zákonné sazby s ohledem na předchozí odsouzení obžalovaného nelze považovat za nepřiměřeně přísný,“ zdůvodnil dnešní rozhodnutí předseda senátu Jiří Lněnička.

O Baumově vině a trestu shodně rozhodl loni na podzim senát Městského soudu v Praze. Jenže tento rozsudek okamžitě napadla obhajoba.

„Nemyslím si, že shromážděné důkazy jsou dostatečné k tomu, aby mohl být Karel Baum odsouzen,“ tvrdil dnes obhájce David Máša.

Zpochybnil některé svědecké výpovědi i důkazy. „Policie dostatečně nevyšetřila, zda se útoku mohl dopustit také někdo jiný,“ argumentoval Máša. Ten proto navrhl, aby odvolací senát rozsudek kolegů z městského soudu zrušil a nařídil nové projednání věci.

„Bylo by možné představit si i přísnější právní kvalifikaci. Vzhledem k povaze, intenzitě útoku a jeho následkům, trest považuji za přiměřený,“ zdůraznil naopak státní zástupce. Byla to však pouze akademická námitka, vrchní soud stejně nemohl původní trest zpřísnit, protože se proti němu žalobce neodvolal.

„Já se opilostí sotva pohyboval, padal jsem například na schodech, poté jsem usnul,“ popíral vinu Karel Baum. Napadl i věrohodnost jedné ze svědkyň. „Já vypil jen lahev vína, ona lahev a půl vodky. Já měl jen jeden a půl promile, ona tři,“ apeloval na soud.

Soudci ovšem v dnešním rozhodnutí uvedli, že zmíněná výpověď není osamocená a pro posouzení viny nezbytná. Existuje zde uzavřený řetězec dalších důkazů a expertiz. „Střízlivých osob na místě moc nebylo, snad jeden nezletilý,“ uvedli k tomu soudci.

Kromě trestu vězení musí Baum zaplatit napadenému muži 40 tisíc korun jako odškodnění.

Usekám vám hlavy

Krvavý střet se odehrál přibližně ve tři hodiny v noci 1. ledna 2018 na ubytovně v Holešovicích. Vše začalo banální opileckou hádkou o to, kdo a zda má rád Ukrajince. Baum vzápětí zaútočil na muže, který stejně jako on bydlel na ubytovně. Oběť několik minut surově kopal do hlavy.

„Tím muži způsobil zlomeninu spodiny a zevní strany očnice, pohmoždění mozku a oboustrannou zlomeninu čelisti,“ četl státní zástupce z dlouhého seznamu vážných zranění. Baumovo řádění na ubikaci tím však neskončilo.

Kopal do zamčených dveří pokoje své tehdejší družky a jejího nezletilého syna a chrlil temné hrozby. „Oddělím vám hlavu od páteře, usekám vám hlavy, zapálím vás,“ hulákal. Poté se odpotácel do svého pokoje, kde usnul. Vzbudila až ho přivolaná policejní hlídka. „Oběť mi řekla, že ji jen brní kolena, nic víc,“ hájil se obviněný při zatčení.

Závěry posudku ovšem byly podstatně drsnější. „Šlo o vážně zranění, při němž hrozí trvalé následky,“ upozornil soudní lékař Jiří Hladík.

Na družku s nožem

„Možnost resocializace hodnotíme spíše skepticky,“ zhodnotil psycholog Jiří Klose osobnost obžalovaného. Podle něj a psychiatra Vlastimila Tichého Baum nadužívá alkohol, má nízkou inteligenci a sklon k agresivitě a impulzivnímu jednání, není schopný domýšlet následky svého jednání.

Ostatně před trestním soudem nestojí poprvé, v době útoku na ubytovně byl v podmínce za nebezpečné vyhrožování a další delikty, trest vynesl jeden ze slovenských soudů. V Praze jeho trestní rejstřík obsahuje například i ublížení na zdraví.

Na ubytovně ve Vysočanech před několika lety brutálně zaútočil na družku, kterou úderem „prohodil“ zavřenými dveřmi skříně, načež ji bodl nožem. Za to dostal tříletou podmínku, během ní se neosvědčil a proto musel nastoupit do vězení.

„Ve výchovný účinek trestu u obžalovaného už moc věřit nelze. Lze tak jen trestem zajistit účinnou ochranu společnosti,“ konstatovali soudci.