Praha investuje miliardy do solárních panelů, pomůže i se soukromými

Největší solární elektrárna v hlavním městě Vůbec největší solární elektrárna v Praze se nachází od konce listopadu na střeše Kongresového centra (KCP) na Vyšehradě. Na sedmi tisících metrech čtverečních (což je o trochu méně než plocha fotbalového hřiště) se nachází 2 080 solárních panelů. Celá budova by podle odhadů měla díky solárním panelům ušetřit za energie zhruba 5,5 milionu korun ročně. Co se týče spotřeby KCP, měla by solární energie pokrýt přibližně desetinu. Panely mají výkon téměř jeden megawatt. K propojení soustavy slouží téměř 20 tisíc metrů kabelů.