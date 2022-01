Na Výstavišti našli zraněného, který pak zemřel. Hledá se, kdo to je

Kriminalisté se od středy zabývají úmrtím muže, kterého před týdnem zdravotničtí záchranáři převezli zraněného od fontán na Výstavišti Praha do nemocnice. Pátrají také po jeho totožnosti. S největší pravděpodobností jde o muže ukrajinské národnosti ve věku kolem 30 let. Na webu pražské policie to uvedla její mluvčí Violeta Siřišťová a zveřejnila tam i snímek muže.