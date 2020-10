Bývalé Ledárny v Braníku chátrají, je z nich parkoviště autoservisu

Mizející Praha Sledovat další díly na iDNES.tv

Secesní průmyslový areál leží na břehu Vltavy u zátoky, kde se v minulosti vysekával led a ve zdejším skladu se rovnou ukládal.

„Ledárna byla postavena v pozdním secesním stylu od architekta Josefa Kovařoviče, který postavil i několik budov v centru Prahy, ale ledárna byla patrně jeho největší projekt,“ popisuje historik architektury Zdeněk Lukeš.



Do ledáren se vešlo asi 20 tisíc tun ledu, který odebíraly restaurace a hospody. Dále zde byla administrativní budova a stáje.

Areál byl postaven v roce 1910 a fungoval do roku 1954. Dnes je v areálu atuservis a jsou zde zaparkovaná auta. „Má úžasnou polohu. Dnes by se dal využít třeba jako fitness centrum, půjčovna sportovního vybavení, nebo by zde mohli mít sídlo veslaři,“ dodal Lukeš.

Revitalizovat objekt chtěl loni i jeho stávající majitel, narazil ale na odpor radnice Prahy 4. Podle ní plán nerespektoval památkovou hodnotu ledáren. Důvodem byl mimo jiné záměr majitele postavit v blízkosti šestnáctipatrové budovy.