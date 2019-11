Územní rozhodnutí k části okruhu mezi D1 a D11 bude letos, tvrdí Hřib

Primátor Zdeněk Hřib o vnějším okruhu metropole mluvil v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.



Investorem pražského vnějšího okruhu je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„S aktuálním vedením ŘSD se nám spolupracuje velice dobře,“ řekl Hřib. Město podle něj na přípravě stavby kooperuje například výkupy pozemků a přípravou navazujících komunikací.

Kromě toho vedení magistrátu podle primátora připravuje další memorandum s ministerstvem dopravy, které by se mělo týkat spolupráce při přípravě dalších velkých dopravních staveb, u kterých je investorem stát. Má jít například o modernizaci železnice do Kladna s odbočkou na letiště nebo takzvané Nové spojení 2, které počítá s propojením hlavního železničního nádraží a Smíchova tunelem.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zhruba polovina. Chybí úseky 511 na jihovýchodě a 519 na severozápadě mezi Suchdolem a Březiněvsí. Pokud půjde vše dobře, ŘSD chce v případě části mezi D1 a D11 začít stavět v příštím roce a hotovo by mohlo být v roce 2025. V případě druhého chybějícího úseku by se mohlo začít stavět v roce 2024 nebo 2025.

Stát financuje i výstavbu vnitřního okruhu v Brně, kde se podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) nyní pracuje na přípravě stavby úseků Žabovřeská a Tomkovo náměstí. Celý okruh by měl být podle odhadů dokončen v horizontu 20 let. „Samozřejmě bych byla raději, kdybychom mluvili třeba o pěti letech, ale zároveň je mi jasné, že to asi není úplně reálné,“ uvedla primátorka.

O státní financování chce na ministerstvu dopravy žádat také Ostrava, a to na projekt dostavby Severního spoje, který by propojil centrum města s Porubou. Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) řekl, že vedení města chce přesvědčit ministerstvo dopravy, aby stavbu zařadilo do vládních staveb.