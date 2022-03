Historické tramvaje se vracejí, od soboty budou brázdit Prahu každý víkend

Obě linky budou projíždět centrem a společně se budou potkávat v zastávce Královský Letohrádek. Na trasu vyrazí jak vozy z 30. let minulého století, tak známý typ T3 z roku 1962.

Historická linka číslo 41 pojede v intervalu 80 minut. Kromě zmíněných víkendů a státních svátků bude v provozu od 1. června do 31. srpna také ve středu od 13:30 do 17:30.

Linka pojede z Vozovny Střešovice ke Královskému letohrádku, odkud zamíří na Letnou a dále na Strossmayerovo náměstí a k Výstavišti, kde projede smyčkou a vrátí se na Strossmayerovo náměstí a pojede dále přes Nábřeží Kapitána Jaroše k Právnické fakultě a přes Malostranskou ke Královskému letohrádku a zpět do vozovny.

Pro dospělé bude stát jedna jízda 100 korun a pro děti do 15 let a seniory nad 65 let vyjde na 60 korun. Cestující, kteří si zakoupí jízdenku na linku číslo 42, ji budou moci po dobu její platnosti využít také na lince číslo 41.

Druhá linka, tedy číslo 42, pojede z Dlabačova okolo Pražského hradu ke Královskému letohrádku a odtud pak na Malostranskou, dále přes Čechův most k Masarykovu nádraží a přes Václavské náměstí pak zamíří na Národní třídu a dále na okolo Národního divadla na Malostranské náměstí, odkud zamíří zpět ke Královskému letohrádku na Dlabačov.

Jízdenka, která bude od zakoupení platit 24 hodin, vyjde na lince číslo 42 pro dospělého na 250 korun. Pro děti a seniory bude jízdné o stokorunu levnější. Jízdenky budou v prodeji u průvodčího přímo v tramvaji nebo v informačních centrech Prague City Tourism (PCT).