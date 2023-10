Oprava trati zastaví v Holešovicích na měsíc tramvaje, linky pojedou odklonem

Výluka v Holešovicích začne od půlnoci 27. října a potrvá do půlnoci 5. prosince. Tramvaje se tak na svou původní trasu vrátí od 6. prosince. Opravy tramvajové tratě se dotknou denních tramvají číslo 6, 12, 14 a 17 a nočních linek 93 a 94. Náhradní doprava nebude zavedena.

Linka 6 pojede přes zastávky Vltavská a Holešovická tržnice. Linka 12 bude ve směru z centra odkloněna z Nádraží Holešovice do Kobylis přes zastávky Trojská a Ke Stírce. Linka 14 bude ve směru z centra odkloněna do obratiště Vozovna Kobylisy přes zastávky Nádraží Holešovice, Trojská, Ke Stírce a Kobylisy. Linka 17 bude ve směru od Libuše zkrácena do smyčky Výstaviště.

Schéma náhradní dopravy, výluka mezi zastávkami Výstaviště a Nádraží Holešovice

Noční linky 93 a 94 pojedou ze Strossmayerova náměstí přes zastávky Vltavská a Holešovická tržnice.

Opravy také v Lazarské

V pondělí 30. října pak bude zahájena oprava trati v úseku mezi zastávkami Lazarská a Jindřišská v centru Prahy. Šest denních tramvajových linek tak bude jezdit odklonem nebo budou rozděleny na dvě části. Noční linky budou odkloněny všechny. Změna trasy se dotkne i historické linky 42, která bude jezdit upravenou trasou.

Pro snadnější dostupnost DPP zřídí dočasné zastávky Dlážděná a Lazarská (ve Spálené ulici). Jako náhradní doprava je doporučeno metro.

Schéma náhradní dopravy, výluka mezi zastávkami Jindřišská a Lazarská

Linka číslo 3 bude v úseku Bílá labuť – Lazarská odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky, Čechův most, Právnická fakulta, Národní divadlo na Národní třídu.

Linka 24 bude zkrácena do zastávky Masarykovo nádraží, odkud pojede jako linka 5 zastávky Dlážděná a Hlavní nádraží do Vozovny Žižkov.

Linky 5, 6, 9 a 14 budou rozdělené na dvě části. V zastávkách Lazarská nebo Masarykovo nádraží se budou tramvaje přečíslovávat a poté pojedou v trasách jiných linek.