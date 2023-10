Dveře u tragické nehody neselhaly, není se čeho bát, tvrdí dopravní podnik

Důležitá zpráva je, že bezpečnostní systém při nehodě tramvaje, která skončila smrtí cestující, fungoval.

Dveře, které podle prvních reakcí ženu zachytily, a způsobily tak její smrt, měly zabezpečovací systém v pořádku a s nehodou přímo nesouvisely.

Neštěstí se stalo ve čtvrtek 14. září po 14. hodině u zastávky Výstaviště Flora, která má podobu takzvaného vídeňského typu, kde je nástupiště umístěné ve zvýšeném úseku silnice na úrovni chodníku.

„Podle prvotních informací vystupovala 87letá seniorka z druhého vozu tramvaje a přitom ji zachytily dveře za dolní končetinu. Tramvaj se vzápětí rozjela, žena upadla a došlo ke kontaktu s tramvají, která ji usmrtila,“ uvedla tehdy mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.

Policie začala záležitost prošetřovat pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Tři týdny po nehodě zatím nechtěla případ blíže komentovat s tím, že závěry mohou být známé v příštích měsících.

Tramvaj dojela na další zastávku Wolkerova. Lidé proto v reakcích často vinili řidiče, který si měl podle nich všimnout, že něco není v pořádku. Zároveň zaznívaly dotazy, jak jsou „staré“ tramvaje zabezpečené, aby se nemohly rozjet, pokud nejsou dovřené dveře, jak to mají moderní typy vozů.

„Jasná chyba řidiče, musí se podívat do zpětných zrcátek, než se rozjede,“ zněl v diskusi pod článkem na webu iDNES.cz častý názor.

Blokování rozjezdu

Řidič ovšem našel i zastání. „Podle svědků si ta stařenka vzpomněla, že chce vystupovat, až když už všichni ostatní ukončili nástup, a vstoupila do dveří, až když se ozval signál zavírání. V kombinaci s tím, že jela v zadním voze, do kterého řidič nevidí a ani neslyší případný křik cestujících, šla tomu neštěstí hodně naproti. Za chybu zaplatila cenu nejvyšší a chudáka řidiče by lidé nejraději zlynčovali,“ napsal další z přispěvatelů.

Záchrannou brzdu, jež je u každých dveří ve všech tramvajích, nikdo nepoužil. Dopravce nechal v letech 2000 až 2007 tramvaje T3 zmodernizovat. Jsou také vybavené bezpečnostním zařízením.

„Systém blokování rozjezdu u tramvají typu T3 R. P pracuje na principu rozpoznání přítomnosti překážky mezi křídly dveří. Při sevření překážky je blokován rozjezd a jízda tramvaje a kontrolka dveří na přístrojové desce indikuje řidiči otevřené dveře,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.

Podnik ubezpečil, že následné zkoušky potvrdily bezchybnost systému. „U všech provozovaných tramvají typu T3 R. P byla ihned po události provedena mimořádná kontrola funkce blokování rozjezdu. Ta byla u všech kontrolovaných vozidel bez závad,“ uvedla mluvčí.

Nehoda, kdy dveře tramvaje přivřely nohu cestujícího, jehož následně vůz vlekl sto metrů, se v Olomouci stala v roce 2008. Tříletý chlapec tehdy uvázl na zastávce Wolkerova. Cestujícím se za jízdy podařilo násilně dveře otevřít a těžce zraněné dítě vysvobodit. Chlapec měl zlomené žebro, otřes mozku, odřeniny a pohmožděniny rukou, zad i obličeje. V nemocnici strávil sedm dní.

Po první nehodě upravili zabezpečení

I tehdy byl podle vyšetřovatelů bezpečnostní systém dveří v pořádku, avšak při testech nerozpoznal předměty o šířce od tří do osmi centimetrů. Drážní inspekce poté dopravnímu podniku doporučila seřídit blokování nástupních dveří tak, „aby vzdálenost pryžových lemů i ve spodní části zavřených nástupních dveří nepřesáhla dva centimetry,“ jak uvedla v závěrečné zprávě. Dopravní podnik následně provedl úpravy zabezpečení.

Nyní však Drážní inspekce incident nevyšetřuje. „Drážní inspekce v případě této mimořádné události nezahájila vlastní šetření, a ani tedy nebude zpracovávat závěrečnou zprávu k této mimořádné události. Šetření provádí provozovatel dráhy a drážní dopravy, což je v tomto případě dopravní podnik,“ uvedl mluvčí organizace Martin Drápal.

Prověření bezpečnosti se nevěnuje ani Drážní úřad, bez jehož schválení se uvedení tramvají do provozu neobejde. Žádný podnět, aby se na provoz v Olomouci po události zaměřil, však nedostal.

„Šetření těchto mimořádných událostí není v kompetenci Drážního úřadu. Drážní úřad schvaluje a případně kontroluje vozidla po technické stránce. Podle našich informací v tomto případě neměla nehoda přímou souvislost s dveřmi a jejich uzavíráním, proto Drážní úřad neplánuje tento technický stav prověřovat,“ uvedla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Vozový park olomouckého dopravního podniku čítá osmnáct vozů ikonických tramvají vyráběných od šedesátých let minulého století pražskou ČKD v závodě Tatra Smíchov, což představuje 26 procent tramvajové flotily. Ačkoli se dopravní podnik snaží nasazovat především nízkopodlažní vozy, zejména v pracovních dnech se lidé mohou svézt „té trojkou“ poměrně běžně. Dopravní podnik má v plánu je co nejdříve nahradit.

Až do devadesátých let vzniklo v Praze přibližně čtrnáct tisíc tramvají Tatra T3, což je řadí k nejpočetněji vyrobeným tramvajovým vozům na světě. Proto jsou po rekonstrukcích vidět kromě Olomouce i v dalších městech.

„Obecně můžeme konstatovat, že pokud je vozidlo schválené, tedy pokud prošlo odpovídajícím schvalovacím procesem, má veškeré prvky, včetně těch zabezpečovacích, v souladu s požadovanými předpisy,“ uvedla Straková.

22. prosince 2018