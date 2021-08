Řidič dodávky ujel policii z D1 až do Prahy, po nehodě uteklo 29 migrantů

Do pronásledování ujíždějícího řidiče se zapojilo několik policejních hlídek včetně pohotovostní motorizované jednotky.



Dodávka projela ze středních Čech po D1 přes ulici 5. května a Nuselský most dál do Argentinské ulice v Holešovicích, kde auto prorazilo závoru do areálu jedné z firem a havarovalo. Řidič utekl a s ním i skupinka migrantů.

„Do současné doby jsme omezili na svobodě 29 migrantů, převážně ze Sýrie. Po řidiči i dalších osobách z dodávky pátráme,“ uvedl ráno policejní mluvčí.

Podle serveru TN.cz se do pátrání zapojila i helikoptéra. Zadržené migranty z místa odvezl policejní anton. Další informace zveřejní policie během dne.