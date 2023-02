Tři čtvrtiny pražských billboardů porušují pravidla, náprava potrvá roky

Autoři nové studie zmapovali venkovní reklamy – konkrétně billboardy a reklamní nosiče podél cest. Řešili, zda dodržují platná nařízení metropole. Dokument minulý týden představil tým bývalého náměstka a radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) ve spolupráci s Technickou správou komunikací (TSK).

„Asi nikdo není hrdý na to, jak město vypadá na odjezdu a příjezdu do Prahy. Podél většiny silnic se táhne les billboardů. Jsou navíc ‚každý pes jiná ves‘, některé jsou moderní, osvětlené, další zrezlé, často už nepoužívané,“ říká Scheinherr.

Cílem minulého vedení města nebylo zavádět v rámci venkovní reklamy nová pravidla, protože ta má metropole v podobě Pražských stavebních předpisů od roku 2016, ale podívat se na jejich vymáhání v praxi.

„Chtěli jsme s billboardy začít dělat pořádek. Narazili jsme ale na to, že neexistovala žádná data o tom, kolik jich je, kde jsou a jestli mají platné povolení. Museli jsme tak začít mravenčí prací, kdy jsme tyto údaje zjišťovali u desítek úřadů,“ říká Scheinherr.

Neexistovala žádná data o tom, kolik billboardů je, kde jsou a jestli mají platné povolení. Adam Scheinherr bývalý náměstek pro dopravu (Praha sobě)

Ze studie nakonec vyplývá, že valná většina billboardů podél významných silnic neodpovídá pravidlům magistrátu. Jsou to dokonce tři čtvrtiny z celkových 1 531 billboardů. O desítkách reklamních nosičů nemají radnice dokonce žádné záznamy.

Se závěry studie však ostře nesouhlasí Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR). „Zaujali jsme ke studii stanovisko, které jsme včetně rozsáhlé zdůvodňovací analýzy zaslali autorům,“ komentuje za SPVR jeho prezident Marek Pavlas.

„Z ní jednoznačně vyplývá, že studie je postavena na zcela chybných datech a závěry z ní jsou irelevantní ke skutečnému stavu. Obsahuje namátkou stovky chyb,“ dodává Pavlas.

Chybí strategie

Billboardy v Praze 1 531 billboardů se v Praze nachází podél komunikací I. třídy.

216 z nich nemá platné stavební povolení.

263 billboardů stojí, ale radnice o nich nemají záznamy.

Reklamní nosiče podél cest musí splňovat hned několik podmínek. Billboardy by zaprvé neměly stát v památkových rezervacích a zónách, zadruhé v parcích, přírodních územích a stromořadích a za třetí by měly splňovat minimální rozestup mezi s sebou, který činí minimálně sto metrů. Povolování staveb billboardů spadá pod jednotlivé městské části, každá ale k němu přistupuje jinak. To komplikuje posuzování dodržování pravidel.

„V rozhodování mezi jednotlivými městskými částmi existují obrovské rozdíly. Zatímco třeba v Praze 6 jsme zjistili 11 problematických billboardů, rozlohou podstatně menší Praha 4 jich má 203. Každý úřad aplikuje pravidla odlišně,“ popisuje zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha sobě), která se na tvorbě materiálu podílela.

Podle ní se však nedá zkratkovitě zobecňovat. Ne každý billboard, který porušuje některé pravidlo, je totiž zároveň nelegální.

„Některé získaly povolení jako trvalá stavba někdy ve vzdálenější minulosti, kdy se reklama příliš neregulovala. Další billboardy byly povoleny způsobem, který by při hlubším právním zkoumání nejspíše neobstál, ale dnes se proti tomu již nedá odvolat a povolení platí,“ vysvětluje.

Důvody, proč jich tolik není v souladu s aktuálními pravidly, jsou zejména tři. Řada z nich v minulosti získala status trvalé stavby, a nedojde tak k jejich posouzení optikou aktuálních zákonů. Dalším stavební povolení již vypršela a majitelé je nechávají na místě. Některým pak úřad povolení prodloužil již po změně pravidla, ovšem na základě starých regulativů.

Řešení zabere roky

Výsledky studie se dále bude zabývat nově zvolená rada města v čele s prvním náměstkem Zdeňkem Hřibem (Piráti), pod něhož nyní problematika spadá.

Závěry rovněž dostanou stavební úřady jednotlivých městských částí. „Teď ještě rozešleme úřadům podněty na několik set billboardů, které by mohly v následujících měsících a letech zmizet,“ doplňuje Drápalová.

Samotné odstranění však není v mnoha případech jednoduché. Například velký billboard u Nuselského mostu vzdoroval pokusům o demontáž šestnáct let. Kromě samotné plachty zakrývala stavbu ještě LED obrazovka, na jejímž odstranění nakonec magistrát s majitelem našel shodu.

Právě jednání s majiteli reklamních ploch je často největší překážkou odstranění nosiče. V mnoha případech objekt náleží firmám, které nejsou tuzemské a navázání kontaktu s nimi je pro magistrát složité.