Tygr v plzeňské zoo se dočkal nové partnerky, chovatelé doufají v mláďata

Do Plzně přicestovala samice jménem Milashki už v prosinci, zoo se s ní však pochlubila až dnes. Dříve to nebylo možné kvůli koronavirovým opatřením, která zoo pro návštěvníky uzavřela.

„Samice pochází z anglické zoo ve Woburnu a je narozená v září 2015. Náš samec Tiber, který původně přicestoval z královédvorské zoo, je o tři roky starší, takže je to ideální pár,“ přiblížil mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Tiber byl v přírodním výběhu dlouho sám. V roce 2018 totiž zoo musela nechat utratit devatenáctiletou samici Tsamaru a od té doby pro Tibera hledala vhodnou partnerku.

„Novou samici zatím mnoho návštěvníků nevidělo. Ale ti, co měli to štěstí, říkají, že je pěkná. Výběh je rozdělený do dvou častí. V hlavní spodní části žije Tiber, v té horní Milashki. Tygři jsou samotáři, takže jim to nevadí. Ale až bude tygr v říji, budou pohromadě. A budeme jim držet palce, aby se rozmnožili,“ doufá v přírůstky Vobruba.



Samice rodí obvykle dvojčata nebo trojčata. Tiberův bratr dokonce zplodil čtyřčata.



Tygři mají zmodernizovaný výběh

Pokud chtějí návštěvníci novou šelmu vidět, měli by do zoo přijít nejlépe v dopoledních hodinách, kdy není moc teplo. „Tygr je aktivnější, když je chladněji. Pokud je horko, je zalezlý nebo ve vodě,“ poradil mluvčí.

Představení Milashki posunula také modernizace tygřího výběhu. Už nepůsobí prázdným dojmem a udusanou hlínu nahradilo více zeleně.



„Po osmnácti letech provozu došlo na zpevnění svahu, terén je členitější, tygři mají nové odpočinkové terasy, novou branku do výběhu, vysadili jsme nové stromy, keře, zaseli trávu,“ vyjmenoval Vobruba. Úpravy si vyžádaly 1,7 milionu korun.



Od otevření výběhu v roce 2003 v něm žila samice Tsamara a vystřídali se čtyři různí samci – Mauglis, Uchi, Bajkal a Tiber. Dvě samice se narodily v roce 2005, o šest let později tři samci.



Tygři se v zoo dožívají věku kolem 17 až18 let, vzácně přesáhnou i hranici 20 let. Tygr ussurijský je známý i pod názvem tygr sibiřský.