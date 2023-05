Roste nejdelší most na obchvatu Klatov, převede auta přes trať i silnici

V současné době je trasa budoucího obchvatu jasně patrná v polích a loukách těsně kolem města. Zemědělská půda v trase je už odbagrovaná, roste i všech osm mostů na stavbě za téměř miliardu korun.

„V současné chvíli jsme zhruba v 50 procentech realizace stavby jak z pohledu finančního, tak časového. Stavbu jsme zahájili v listopadu 2021 a pokud všechno půjde hladce, v listopadu 2024 vše zprovozníme a v pátém měsíci roku 2025 kompletně dokončíme,“ řekl ve středu šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol.

Nová komunikace v podobě klasické silnice bude mít pro každý směr jeden jízdní pruh. Ve směru od Plzně bude začínat velkým kruhovým objezdem mezi Štěpánovicemi a Klatovy, který vznikne v poli nalevo od současné silnice. Do něj bude napojená i krajská silnice mezi výpadovkami na Plzeň a Domažlice, po které jezdí řidiči už od roku 2021. Ten je braný jako obchvat západní části města.

Stavba bude zprovozněná ve dvou etapách

V současné době stavbaři budují i nejdelší silniční most na celém obchvatu, který mimoúrovňově převede auta přes vytíženou elektrifikovanou železniční trať Plzeň – Klatovy, ale i přes silnici z Klatov do Točníku.

„Jde o pětipolový most, aktuálně probíhá vázání výztuhy první etapy nosné konstrukce,“ řekl stavbyvedoucí Mikuláš Horník ze společnosti Silnice Group. To znamená, že mezi opěrnými zdmi na obou koncích budoucího mostu je postavené husté lešení, a dělníci pracují na přípravě budoucí mostovky.

Podle Blabola se výstavba obchvatu nijak neprojevuje na provozu přímo v Klatovech. „Výhodou je, že stavíme doslova na zelené louce a ve městě nedochází k žádnému omezení dopravy,“ uvedl.

I když stavba oficiálně skončí v květnu 2025, auta směřující od Plzně na Šumavu začnou centrum Klatov objíždět už v polovině srpna příštího roku. „Stavba bude zprovozněná ve dvou etapách. První část od Štěpánovic po křižovatku se silnicí první třídy z Klatov na Horažďovice bude zprovozněná 15. srpna příštího roku. Zbývající část obchvatu, tedy od křížení se silnicí na Horažďovice po napojení na stávající silnici mezi Luby a Malou Vískou, by se měla autům otevřít 15. listopadu 2024,“ vypočítal stavbyvedoucí Horník.

Součástí stavby je kromě osmi mostů i jedna lávka pro chodce a cyklisty, tři kruhové objezdy, desítky přeložek vodovodů, plynovodů a elektrorozvodů. Projektanti spočítali, že při stavbě obchvatu je nutné vykopat téměř 588 tisíc kubických metrů zeminy, na náspy bude potřeba navézt přes 615 tisíc metrů krychlových materiálu.

Osm mostů, lávka pro pěší, tři kruhové objezdy

Zatímco v minulosti se stavební práce přes zimu na mnoha stavbách zastavovaly, u Klatov to neplatí. „Mrazivé počasí některým pracím i nahrává. Když půda zmrzne, technika zajede i tam, kam by jinak měla problémy,“ shrnul v průběhu zimních měsíců situaci na stavbě obchvatu vedoucí úseku výstavby plzeňské správy ŘSD Michal Bárta.

Už při přípravě projektu obchvatu se město a investor dohodli na protihlukových valech a stěnách, aby pak hluk z nové silnice co nejméně obtěžoval lidi v okolí.

Vedení města Klatovy se bude snažit vyjednat, aby po převedení dopravy na obchvat získalo do svého majetku současnou silnici první třídy. „Silnice je v současné době strašně široký bulvár, který město rozděluje. Máme připravenou studii, jak by se mohla tahle část města revitalizovat,“ řekl letos v únoru místostarosta Klatov Václav Chroust. Průtah městem, který má dva jízdní pruhy pro každý směr by se měla změnit v klasickou ulici s parkovacími místy a zelení.

