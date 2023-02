Práce na obchvatu Klatov se nezastavily ani v zimě, roste i osm mostů

Na obchvatu vzniká osm mostů a tři kruhové objezdy. Pro velký most přes železniční trať Plzeň–⁠Klatovy a silnici do Točníku už stojí většina pilířů, u dalších jsou vybetonované části opěr nebo usazené mostní traverzy nad silnicemi.

„Práce postupují podle harmonogramu,“ řekl Michal Bárta z Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem obchvatu. Vítězná firmu v tendru uspěla s nabídkovou cenou 863 milionů korun bez DPH.

Menší komplikace způsobila nehoda zkraje letošního roku, kdy šofér s příliš vysokým nákladem pocuchal konstrukci budoucího mostu nad silnicí k letišti. Auto posunulo několik traverz, dvě spadly. Policie celkovou škodu odhadla na půl milionu korun. Silnice kvůli tomu byla tři dny zcela uzavřená.

Michal Bárta řekl, že dopravní značení u silnice upozorňující na omezenou výšku při průjezdu stavbou, je schválené úřadem. „Nemám informace, že by se mělo cokoli měnit. Značení je jednoznačné,“ uvedl.

Ani mráz nezastavil práce

Zatímco v minulosti se stavební práce přes zimu na mnoha stavbách zastavovaly, u Klatov to neplatí. „Mrazivé počasí některým pracím i nahrává. Když půda zmrzne, technika zajede i tam, kam by jinak měla problémy,“ shrnul Michal Bárta z ŘSD.

Už při přípravě projektu obchvatu se město a investor dohodli na protihlukových valech a stěnách, aby pak hluk z nové silnice co nejméně obtěžoval lidi v okolí.

Vedení města Klatovy se bude snažit vyjednat, aby po převedení dopravy na obchvat získalo do svého majetku současnou silnici první třídy. „Silnice je v současné době strašně široký bulvár, který město rozděluje. Máme připravenou studii, jak by se mohla tahle část města revitalizovat,“ řekl místostarosta Klatov Václav Chroust. Komunikace s více pruhy pro každý směr by se měla změnit v klasickou ulici s parkovacími místy a zelení.