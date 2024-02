Chybovali oba řidiči. Za smrt motorkáře při střetu s kamionem padl peněžitý trest

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni zmírnil trest pro řidiče kamionu, který v létě 2018 částečně zavinil tragickou nehodu. Místo podmínky nyní dostal peněžitý trest 50 tisíc korun. Podle verdiktu se těsně před odbočením vlevo nepodíval do zrcátka, a nezabránil tak střetu s motocyklem, který ho předjížděl. Motorkář tehdy narazil do nádrže kamionu a zemřel. Podle soudu ale i on nese svůj díl viny, protože výrazně překročil povolenou rychlost.