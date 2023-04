Psy po bezdomovcích máme nejraději. Jsou úžasně socializovaní, říká šéfka útulku

S trestem 18 měsíců odnětí svobody odešla od soudu Iva Wastlová odsouzená za týrání zvířat. Po zásahu v létě 2018 převezli strážníci a policisté do útulků kolem stovky psů a fenek z jejího panelákového bytu na sídlišti v Plzni a z jejího domku v Sedlci u Starého Plzence. Jak se dá proti podobným množírnám psů bojovat?

Pokud si lidé budou tyto psy pořizovat, lidé jako paní Wastlová je budou množit. Je totiž strašně těžké množírny odhalovat. Krajská veterinární správa je často bez potřebných pravomocí. Lidé pak množí za otřesných podmínek psy v bytech, garážích či ve stodolách a tam se bez soudního příkazu nedá vkročit, přitom možnost okamžitého vstupu do těchto objektů je podmínkou k odhalení. Inspektoři krajské veterinární správy ale mohou vstoupit na zahradu, na dvůr, ale nesmí do objektu. Já říkám jen to, že dokud bude poptávka, bude nabídka. Boj je nutný, protože kriminalisté sami říkají, že je to tak velký byznys, že se dá přirovnat k obchodu s drogami.

Pejsek z množírny není odčervený, není naočkovaný, žije často po odebrání od matky ve strašných podmínkách, v kleci, je obklopený výkaly, je tedy vystresovaný a nesocializovaný.