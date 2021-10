Po zavedení rourky se pokaždé zlepšil, hájí se medik viněný z týrání psa

Studentovi pátého ročníku medicíny hrozí za týrání zvířat až šest let vězení.

Podle státní zástupkyně Kateřiny Brožové medik u psa vytvářel vlastní, nepravdivé diagnózy a sám ho léčil různými zákroky, které byly velmi bolestivé a mohly vyústit až v nevratně poškozené zdraví zvířete či jeho smrt.

Upozornila také, že psovi včas nezajistil ošetření tříštivé zlomeniny. „V důsledku vážného zdravotního stavu musel být pes Artuš hospitalizován na veterinární klinice,“ dodala žalobkyně.

„O 31. ledna do 30. června 2020 se svým psem Artušem zacházel způsobem, který vyvolával bolest a utrpení. Psovi prováděl punkce jehlou, zaváděl mu dren do břišní dutiny, do konečníku mu aplikoval rektální rourku, podával mu léky, které jsou na předpis i antibiotika,“ vyjmenovala státní zástupkyně, která pro medika požaduje tříletou podmínku a pětiletý zákaz držení a chovu zvířat.

Oznámení o týrání psa se dostalo na policii loni v červenci, kdy zuboženého psa našel příbuzný obžalovaného.

Týraní Jack Rusella teriéra nejprve prověřovali policisté z obvodní služebny Plzeň-Slovany. Jenže se ukázalo, že jde o mimořádně závažný případ, a začali se jím tak zabývat kriminalisté.

Podle ošetřující veterinářky byl Artuš při příjmu na veterinární kliniku apatický, vůbec nekomunikoval s okolím.

„Zjistili jsme, že má defekt oka a četné nekrózy. Nejhorší byla zlomenina stehenní kosti na pravé noze,“ uvedla tehdy veterinářka. Pes měl rovněž hluboké zhnisané rány a poleptanou pokožku.

„Ke zvířatům jsem měl vždy kladný vztah. Nejdřív jsem měl boxera, pak russela,“ řekl dnes muž, který se léčí na psychiatrii. U soudu odmítl říct s jakou diagnózou.

Přiznal ale, že v době, kdy jeho pes skončil ve špatném stavu na klinice, bral drogy. Přiznal se také, že podle příznaků, co psovi bylo, určil jeho diagnózu a léčil ho nad doporučení zvěrolékařů.

„Na policii mně udal přítel matky, se kterým nemám dobrý vztah,“ tvrdí mladík. Popsal, jak psa Artuše dostal loni po novém roce. Tehdy mu byly tři roky. Pes byl v dobré kondici, jen měl podle Švece velké zažívací potíže.

„Bylo zjištěno, že má zvětšenou prostatu a kýlu. Buď se nemohl vyprázdnit nebo měl stolici kašovitou. Byl jsem s ním na vyšetření, dostal antibiotika. Nad to, co mi dali lékaři, jsem mu po antibioticích zaváděl rektální rourku. Takovou, která se dává kojencům. Neměl ji trvale, ale jen několik minut denně. Když ji neměl, byl apatický. Zavedl jsem mu ji, protože byl nafouklý. Potom se pes pokaždé zlepšil. Vycházel jsem z odborné literatury o psech,“ hájí se muž. VInu odmítá.

Tvrdí, že psa má moc rád. „Nikdy jsem mu záměrně a myslím si, že ani nezáměrně neublížil. Utratil jsem hodně peněz na hodně klinikách, aby mu bylo lépe. Bohužel dopadl, jak dopadl, mrzí mě to víc než všechny ostatní. Chci ho zpátky,“ sdělil.

