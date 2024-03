Plzeňští medvědi se probudili ze zimního spánku, o týden dřív než obvykle

„Medvědi budou nyní venku zhruba od sedmi osmi hodin do půl páté odpoledne. Do režimu, kdy budou venku celý den, naběhnou až tak za dva týdny,“ upozornil návštěvníky na možnost, že medvědy brtníky neuvidí, mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba. Po probuzení se šelmy venku objevovaly jen zhruba na jednu hodinu.

O jednadvacetiletou Elišku, stejně starého brášku Honzu a o deset let staršího strýce Mikyho se stará ošetřovatel Bronislav Ludín. „Naši medvědi se probudili 29. února, což je o týden dřív než obvykle. Je to ale dáno tím, že šli také o týden dříve spát, tedy 29. listopadu. Naspali tedy tradiční tři měsíce,“ vyprávěl muž, který má šelmy na starosti dva roky.

Přiznal, že měl strach, jestli se medvědi kvůli teplému zimnímu počasí neprobudí dřív, jak se to stalo v některých zoologických zahradách. „Oni ale hrdě spali, nenechali si spánek přerušit. Byli jsme z toho nadšení,“ pochválil své svěřence ošetřovatel. Dodal, že medvědi si lidi pamatují, a když se k nim člověk chová s respektem a láskou, oplácejí mu to stejnou měrou.

Medvědi jsou tradičně po zimním spánku hubenější. V průměru ztratili 50 kilogramů. Ošetřovatelé je nyní rozkrmují trávou a postupně jim budou přidávat další potraviny. Honzík, který je z trojice největší, má nyní 260 kilogramů.

„Na svoji původní váhu se dostanou až na podzim. V podstatě do léta ještě hubnou, pak začnou jíst a přes podzim mají největší žravost a začnou nabývat na hmotnosti, a to až do období zimního spánku,“ vysvětlil Ludín. Medvěd jako všežravec tak nepohrdne kromě trávy a sena ani ořechy, ovocem, zeleninou, rybami či masem.

Zoo otevřela hektarový medvědí výběh v roce 1998, od té doby se v něm vystřídalo devět různých medvědů. Nejvíce jich zde žilo sedm, z toho bylo pět samců. Zvířata postupně stárla a uhynula, až v roce 2003 je doplnila Eliška s Honzou, kteří do Plzně přišli v prvním roce života po natáčení večerníčku Méďové.

Medvědí partu v roce 2020 opustil téměř čtyřicetiletý samec Pišta. Byl nejstarším medvědem v České republice.