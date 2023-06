Bezdomovce bili a nechali je pracovat zadarmo, u soudu dostali podmínky

Josefa Šamana a Martina Váňu uznal soud vinnými z vydírání, pokusu o ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody a z porušování domovní svobody.

„Obžalovaný Martin Váňa byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2,5 let, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 let za současného uložení dohledu. Josef Šaman byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání pěti let za současného uložení dohledu a peněžitý trest ve výměře 100 000 korun,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Zatímco Šaman a státní zástupce si ponechali lhůtu pro podání odvolání, Váňa se odvolání vzdal. Rozsudek tak není pravomocný.

Na okraji jednoho z karlovarských parků zastavilo loni v říjnu auto u Marcela K. Z vozu vystoupil muž a násilím jej přinutil nasednout na zadní sedadlo. Auto se rozjelo a zastavilo u domu v okrajové části Karlových Varů. Tam řidič se spolujezdcem podle obžaloby muže napadli.

„Donutili ho vysvléct do trenýrek, prohledali mu veškeré oblečení. Pak jej odvedli do místnosti bez oken, ve které ho zamkli. S minimálním přísunem stravy a pití jej tam drželi čtyři dny,“ popsal státní zástupce.

Poškozený je jedním z asi čtveřice lidí pohybujících se v Karlových Varech mezi bezdomovci, kteří zažili předloni na přelomu léta a podzimu podle státního zástupce drsné zacházení od obžalovaných. Důvodem k násilí bylo podle spisu například to, že Šaman chtěl znát jména lidí, jejichž fotky měl v mobilu.

Další z poškozených musel pro změnu podle státního zástupce dělat pro obžalovaného zadarmo, ve volnu a o víkendech mu hlídal psy nebo u něj uklízel. V případě, že práci nechtěl dělat, Šaman muže bez domova podle státního zástupce fyzicky napadl. Lhal mu, že za něj hradí sociální a zdravotní pojištění a že za něj zaplatil exekuce, proto mu nebude dávat žádnou mzdu.

Šaman vinu od počátku odmítá. „V obžalobě je to všechno překroucené. Marcela K. jsem hledal, protože vykradl nás i dům, který jsme měli ohlídat. Pátral jsme po něm sám, protože když mi v minulosti někdo rozbil okno u auta nebo ukradl nářadí, policie nikdy nic nevyšetřila. Udělal jsem něco, co je v rozporu se zákonem, ale ne to, co je mi kladeno za vinu. Nikoho jsem nechtěl zotročit, nedával pokyny, aby někdo někoho zbil,“ prohlásil Šaman.

Spoluobžalovaný Váňa ale řekl, že on sám jen plnil Šamanovy příkazy. „Dělal jsem u nich ve firmě jako zedník, poslali mě tam z úřadu práce. Věděl, v jak špatné finanční situaci jsem. Řekl mi, že jestli si chci udržet práci, musím ho poslouchat na slovo. Jeho manželka pochází z rodiny, kterou tady každý zná. Vyprávěl, co všechno tam dělají s lidmi, kteří neposlouchají. Naháněl mi strach,“ vypověděl Váňa.

