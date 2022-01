Češi stavějí na severu Indie školu, Plzeň pošle dětem vyřazené počítače

Počítače z Plzně poputují do vesnice Mulbekh na severu Indie. Pomohou místním dětem při výuce. Město se zapojilo do projektu Česká věda do Malého Tibetu, díky kterému tam letos dostaví a vybaví školní budovu s učebnami fyziky, chemie, biologie a výpočetní techniky.