Pokud postaví gigafactory, může se letecká záchranka přesunout do Chotěšova

Přesun by přicházel v úvahu jen v případě, pokud by si automobilka Volkswagen vybrala Líně pro výstavbu továrny na baterie do elektroaut za 120 miliard korun. Stát, který tzv. gigafactory podporuje, tam chce vybudovat strategický podnikatelský park.

Podle vyhledávací studie, která posuzovala několik lokalit v kraji, je nejvhodnějším místem pro LZS lokalita Chotěšov-Krůtí Hora. „Pozemky v katastrálním území obce Chotěšov vlastní město Plzeň, které už je přislíbilo poskytnout. Předběžné posouzení ukázalo, že v souvislosti s provozem nedojde k překročení hlukových limitů v rezidenčních částech obce ani v okolí,“ uvedl Hořínek.

Stát se usnesením vlády z loňského července zavázal zachovat LZS v Plzeňském kraji, a to jako doposud zajišťovanou armádou s nepřetržitým provozem 24 hodin po sedm dní v týdnu. Podle aktuálního plánu by mohlo být nové stanoviště dokončené na přelomu let 2024 a 2025.

Zastupitelé teď informace vstřebávají

„Vybraná lokalita je v blízkosti současného letiště Plzeň-Líně, má dobrou polohu pro záchranáře a bude mít minimální dopady na obyvatele okolních obcí. Varianta byla představena ministerstvu zdravotnictví, Armádě ČR, obci Chotěšov i Úřadu pro civilní letectví. Postupujeme také v koordinaci s městem Plzeň a Plzeňským krajem,“ řekl šéf CzechInvestu Petr Očko.

Podle něj stát prověřuje poslední detaily. Lokalita se podle něj ukazuje také jako nejvhodnější pro potenciální náhradní civilní letiště pro letecké školy, piloty a aviatické kluby, které dnes v Líních fungují. „LZS byla součástí širšího areálu, byť časově jsou tyto projekty odděleny,“ dodal.

Podle starosty Chotěšova Daniela Koláčka se 12. září konalo na obecním úřadě setkání zástupců CzechInvestu a Škody Auto se zastupiteli obce, kde byla nově představena i varianta nového zázemí LZS v katastru Chotěšova. „Všichni zastupitelé informace teď vstřebávají. Já osobně bych s touto variantou zachování LZS asi neměl problém, ale určitě budeme muset nechat rozhodnutí na zastupitelstvu,“ řekl.

Obec je připravena se se záměrem detailněji seznámit a jednat o něm. „Méně pozitivně vnímáme možnost u areálu LZS následně vybudovat i možné náhradní civilní letiště,“ uvedl. Tato možnost bude projednána zastupiteli, ale musí k ní získat více informací.

„Zachování letecké záchranné služby s nepřetržitým provozem v Plzeňském kraji a v blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň bylo jednou z našich hlavních podmínek ve vyjednávání se státem o realizaci podnikatelského parku. Stát dostal nabídku využít pozemky města Plzeň pro realizaci záměru a jsme rádi, že se ji rozhodl využít,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

Hlukové limity nebudou překročeny

CzechInvest zadal na konci srpna předběžné hlukové posouzení nového umístění LZS a civilního letiště. „Vzdálenost heliportu pro start vrtulníků bude minimálně 1,2 kilometru od obytných oblastí a výsledky ukázaly, že nedojde k překročení hlukových limitů v rezidenčních částech Chotěšova ani v okolí,“ řekl mluvčí CzechInvestu. Hladina hluku by podle něj navíc mohla být ještě nižší díky protihlukovým opatřením po vybudování přeložky silnice I/26 (Plzeň-Domažlice-Německo) a díky nastavení podmínek pro přelety.

Od roku 2028 by také LZS měla podle mluvčího využívat méně hlučných vrtulníků, protože vyprší životnost strojů Sokol.

Volskwagen vybírá mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do čtyř tisíc lidí. Její stavbu odmítají aerokluby a piloti využívající záložní armádní plochu, v některých okolních obcích se podepisuje petice proti stavbě. Rozhodnutí VW by mělo padnout podle nedávné diskuse na krajském zastupitelstvu do konce září. Mluvčí koncernu ale ČTK počátkem září nepotvrdil, že by rozhodnutí o továrně mohlo padnout již tento měsíc. „O tom nic nevím,“ řekl mluvčí pro baterie Stefan Ernst.