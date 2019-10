Nejsem gambler. I kdybych hrál, nepůjčoval bych si, hájí se Limberský

„David i ostatní fotbalisti, se kterými jsem spolupracoval, mají problémy s hazardem. David po mně po nocích chtěl, abych mu půjčoval stovky tisíc až miliony. Ty pak společně s Petrželou prohráli v hernách v centru Plzně. Pokaždé, když si ode mě půjčil, neměl druhý den z čeho peníze vrátit. Platil mi vždy koncem měsíce, když dostal z klubu výplatu,“ popsal svůj pohled na finanční vztahy obžalovaný čtyřiatřicetiletý Čeněk Pazderka.

„Nejsem žádný závislý gambler, přijde mi to úplně mimo,“ odpověděl ve středu u soudu David Limberský na otázku soudce, jaký má vztah k hazardu.

„I kdybych hrál, nikdy bych si nepůjčil, mám dost peněz. Navíc jsem 11 měsíců na hřišti, je to scestné, úsměvné,“ uvedl Limberský, který léta bral Pazderku jako kamaráda, což několikrát u soudu opakoval, a nazýval ho Čendou.

Sdělil i to, že občas hraje poker, black jack, ale neprohrál nikdy víc než tisíc, dva tisíce korun.

Jisté je ale to, že opakovaně posílal na účty spojené s Pazderkou statisíce korun, až se celkový dluh vyšplhal na více než pět milionů korun. Patří sem i dva miliony v hotovosti, které v polovině roku 2016 předal Limberský Pazderkovi v obchodním centru Olympia v Plzni. Bez jakékoliv stvrzenky.

„Bylo to na kamarádské bázi,“ odpověděl Limberský. „Říkal mi, že se dostal do finančních problémů, půjčil jsem mu na obchod, aby se mohl zase zvednout,“ sdělil fotbalista.

Kvůli půjčce se prý Limberský pohádal se svojí přítelkyní, která s tím nesouhlasila. „Říkala, že je to velká částka a rozmlouvala mi to. Nedůvěřovala mu. Bohužel jsem si prosadil svůj názor,“ uvedl Limberský s tím, že nikdy nechtěl Čendu dohnat k soudu. Došla mu ale trpělivost a trestní oznámení nakonec podal.

Limberský podle svých slov doplatil i na to, že při opravě svého auta Bentley vsadil opět na Pazderku. I když mu dal předem 1,5 milionu, po roce prý přijel do servisu a zjistil, že auto je stále v dezolátním stavu. Majitel servisu mu řekl, že ho nemůže opravit, protože nedostal peníze.

Podle obžaloby místo jednoho a půl milionu Pazderka předal opraváři jen 1,151 milionu korun. Zbylých 350 tisíc korun zaplatit Limberský ze svého.

Druhým podvedeným je Vladimír Darida

U soudu Limberský líčil i to, jak některé obchody nejen s Pazderkovou firmou probíhaly. Na něj a jiné fotbalisty si firmy vzaly úvěry na luxusní auta, která pak půjčovaly movité klientele. Část zisku kasírovali i fotbalisté. Stalo se ale i to, že splátky museli platit fotbalisté poté, co je leasingová firma urgovala.

Někdy to údajně musel Limberský hasit i tak, že auto prodal. Na sebe měl postupně napsaných sedm luxusních aut, část byla určena k byznysu.

Druhým podvedeným je fotbalista Vladimír Darida. Podle spisu mu Pazderka zprostředkoval prodej vozu za více než jeden milion korun. Fotbalista ale od obžalovaného po několika urgencích dostal necelých 300 tisíc, zbytek peněz si Pazderka ponechal. Limberský uvedl, že Pazderka vylákal peníze i z jiných fotbalistů. „I je tady bráním,“ uzavřel fotbalista.

Čtyřiatřicetiletý Pazderka může skončit ve vězení za podvody a zpronevěru až na deset let. Zmocněnec Limberského požaduje náhradu škody ve výši téměř 5,6 milionu a zmocněnec Daridy částku osm set tisíc korun

Čeněk Pazderka může skončit ve vězení (15. 10. 2019)