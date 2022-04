Nehajloval jsem, hájí se u soudu fanoušek českobudějovických fotbalistů

Státní zástupce třiačtyřicetiletého muže u Okresního soudu Plzeň-město obžaloval z výtržnictví a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Zdeněk Laura stanul u soudu sám, jeho dva známí z fotbalu Petr Č. a Petr P. přijali tresty vyměřené trestním příkazem. Laur si ale proti němu podal odpor, protože se cítí nevinen.

„Byl jsem tam, ale nehajloval jsem, nedělal žádné pozdravy,“ prohlásil před samosoudcem.

Hajlování si všiml policista z policejní pořádkové jednotky Rostislav Ž., který tehdy patřil mezi policisty dohlížející při pohybu po Plzni na fanoušky hostujícího týmu.

Byl jsem tam, ale nehajloval, tvrdí souzený

„Doprovázeli jsme skupinu těchto fanoušků od autobusu. Prošli jsme podchodem pod silnicí a došli na prostranství pod náměstím, kde jezdí tramvaje. Fanoušci zpívali chorály. Ten hubený z trojice na konci zakřičel: Budeme hajlovat. Byli jsme kousek za nimi, zaslechl jsem to. Jeden to zakřičel, dva zbývající zvedli pravice. Kdyby neřekl ta slova, asi by si toho nikdo nevšiml,“ řekl policista před soudem.

Rychle stiskl nahrávání u kamery, kterou měl na uniformě. Až později zjistil, že tahle kamera, kterou měl poprvé v životě, nic nezaznamenala. Současně se stiskem kamery vytáhl mobil a tím zezadu trojici vyfotil. Už ale nezachytil hajlování.

Fanoušky doprovodili až na náměstí. Ti se podle něj vzápětí rozběhli směrem k předzahrádce před jednou z tamních restaurací, kde seděli příznivci plzeňské Viktorie.

„Oddělili jsme skupiny od sebe. Ten hubený, co hajloval cestou, stál přede mnou. Už nic neříkal, ale znovu hajloval. Vyzval jsem ho, ať prokáže totožnost. Ostatní se semkli kolem něj a někdo na něj zakřičel, ať uteče dozadu. Pořád jsem ho sledoval. Když to viděl, dal mi občanský průkaz. Pak na místo přijela hlídka z obvodního oddělení a začala případ řešit,“ popsal zasahující policista.

Ten pak s dalšími obcházel po plzeňském náměstí českobudějovické fanoušky a podle fotografií pořízených cestou na náměstí se snažili najít zbylé dva hajlující. To se jim podařilo. Další policisté je pak legitimovali, ale když se fandové vydali z náměstí zpátky na stadion, nechali je jít s nimi.

K hooligans nepatřím, řekl obžalovaný

Zdeněk Laur uvedl, že si při výzvě policistů k prokázání totožnosti myslel, že je to běžná kontrola fanoušků. „Stál jsem normálně na náměstí, nepořvával jsem. Kamarádi mi pak taky říkali, že je kontrolovali. Bral jsem to jako běžnou kontrolu, kdyby k něčemu došlo, aby pak mohli snáze identifikovat. Proč mě kontrolovali, jsem zjistil, až když jsem byl obviněný. Já na to koukal...,“ divil se.

Obvinění si vysvětluje tím, že jeho dva parťáci mohli něco provést, ale on třeba v té době byl u nich. Tvrdí ale, že nic neviděl. Když mu soudce ukázal fotky pořízené policistou při cestě za českobudějovickými fanoušky, na kterém byla zezadu zaznamenaná trojice mužů těsně po hajlování, obžalovaný se v jednom z nich poznal.

„Nejde mi do hlavy, že není žádná fotografie, že hned nezakročili, když mělo k činu dojít,“ podivoval se souzený. Znovu zopakoval, že nikoho k hajlování nevyzval, ani sám nehajloval.

Laur chodí na fotbal tři roky a řadí se mezi ultras, fanouškovskou kategorii B. „To znamená, že jezdíme na výjezdy v černém oblečení, zpíváme chorály, děláme chorea. Kategorie C jsou běžní fanoušci, A pak hooligans. To jsou rváči, mezi ty nepatřím,“ prohlásil.

Soud bude pokračovat před prázdninami. Pro Laura nebylo loňské 18. září vůbec dobrým dnem. Kromě soudní dohry českobudějovičtí fotbalisté v Plzni prohráli 2:1.