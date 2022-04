Hajloval v triku se svastikou a mířil zbraní na Romy, viní obžaloba muže

Mladík podle spisu popíjel s kamarády v baru, kde chodil v tričku s nacistickou vlajkou a hákovým křížem, pak vyšel na ulici v centru Plzně a na skupinu Romů začal pokřikovat Cikáni do práce a Cikáni do plynu. Poté srazil paty, zvedl pravou ruku do nacistického pozdravu a zakřičel Sieg Heil!

To byl podle státní zástupkyně Marie Čechové ale jen začátek konfliktu, za který Eichhorna obžalovala.

„V Kovářské ulici si vypůjčil plynovou střelnou zbraň, kterou nabil za přítomnosti dalších lidí a nejméně dvakrát jí mířil na skupinu svědků. Ti se ze strachu schovávali za zaparkovaná auta,“ popsala státní zástupkyně, co se stalo, než dorazily policejní hlídky a muže zadržely.

Eichhorn u soudu odmítl vypovídat. „V některých částech uznávám chybu. Ale není pravda, že bych srazil paty a hajloval. S tímhle hnutím jsem skončil před lety v Praze. Tričko, které jsem měl na sobě, jsem si objednal k tankové hře, kterou hraji,“ prohlásil.

Při výslechu na policii uvedl, že zbraň vytáhl z obavy o sebe, přítelkyni a kamaráda s jeho přítelkyní. „Chtěl jsem je jen postrašit,“ tvrdil muž, který po zajištění policisty nadýchal asi 1,5 promile.

Za hajlování již byl jednou odsouzen

Vyslýchaní ze skupinky lidí dnes u soudu řekli, že na ně obžalovaný začal pořvávat, sotva se objevil na rohu ulice. „Křičel Cikáni do práce, nadával, že pochcípáme. Pak hajloval. Křičeli jsme, ať dá pokoj, ať jde do p.... Přišla tam mladá žena, dala mu pohlavek. Ještě jsme se tomu smáli,“ shodli se svědci.

Pak se prý rozhodli jít na autobus. Šli stejnou cestou jako obžalovaný, s odstupem za ním. Muž ale podle nich sáhl do batohu, vytáhl zbraň a mířil na ně.

„Byl tak 30 metrů od nás. Schovali jsme se za auta a já pak zavolal policii. Propojili mě k nim rovnou do auta. Popisoval jsem, co má muž na sobě a kam skupina jde. V Tylově ulici ho zadrželi,“ popsal svědek.

Obžalovanému hrozí až tři roky vězení za výtržnictví, projevy sympatií k hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod i nebezpečnému vyhrožování.

Už v roce 2019 byl potrestaný pražským soudem veřejně-prospěšnými pracemi za hajlování a vykřikování Sieg Heil ve vestibulu stanice metra.

Soud bude pokračovat dalšími výslechy svědků.