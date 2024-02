Na Domažlicku při autonehodě zemřely dvě ženy, sjely do příkopu

„Z dosud nezjištěných příčin řidička přejela do protisměru a vyjela ze silnice do příkopu. Tam došlo k čelnímu nárazu do betonového můstku. Spolu s řidičkou jela v autě spolujezdkyně. Obě ženy bohužel na místě zemřely,“ popsala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Řidičku po příjezdu na místo oživovali hasiči, pětaosmdesátiletou spolujezdkyni resuscitovala posádka vrtulníku záchranné služby. „Přes veškerou snahu zasahujících se u obou žen už nepodařilo obnovit životní funkce. Obě zraněním na místě podlehly,“ uvedla Mária Svobodová ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Proč řidička s autem vyjela ze silnice policisté vyšetřují. U obou zemřelých je nařízena soudní pitva.

Na frekventované silnici mezi Borem na Tachovsku a Horšovským Týnem na Domažlicku byl kvůli vyšetřování nehody na více než čtyři hodiny uzavřený úselk mezi Mířkovem a Vidicemi.