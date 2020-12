Zastupitelé odmítli průmysl na dohled rodinných domů na okraji Pardubic

Kdo by chtěl mít pár stovek metrů od svého domku se zahradou továrnu nebo sklad? Téměř nikdo. A tak není divu, že na 200 lidí ze Staročernska, které leží mezi Pardubicemi a Sezemicemi, tvrdě vystoupilo proti možné změně územního plánu v okolí průmyslové zóny Starzone.



„Jsem ze Staročernska. Hlas tamních lidí je stále stejný a jasný, nechceme změnu územního plánu. Nechápu, proč se nám to tady zase vrátilo. Nechceme snížit kvalitu bydlení. Když tam bude obchod, tak mi to nevadí. Ani benzínka by mi nevadila, ale haly nám tam nestavte. Respektujte názor těch 200 lidí, kteří to odmítli,“ uvedl zastupitel za ANO Jan Procházka.

Jeho emotivní projev mířil na náměstka primátora Petra Kvaše. Právě ten je odpovědný za územní plán a přál si, aby konečně skončila sága s názvem 20. změny územního plánu. Právě do nich zmíněné území nedaleko Černé za Bory patří. Politici se s nimi hlavně kvůli průmyslové zóně Starzone potýkají už pět let.

„Všichni jste měli čas si tuto lokalitu nastudovat. Nejpodstatnější je, aby už 20. změny územního plánu prošly a mohly být pořízeny, nebo byly zrušeny. Nezávidím vám to rozhodování, situace není vůbec jednoduchá,“ řekl na začátku Kvaš.

Problém je v tom, že letos na jaře koupila pozemky u zóny společnost Future a začala požadovat to, aby se v lokalitě změnil územní plán, tak aby u zóny bylo možné provozovat i průmyslovou výrobu.



„Nevím, proč investor vůbec chce měnit územní plán, když by tam sklad mohl postavit už nyní. Nemám k tomuto počínání úplnou důvěru. Mám obavu, aby se tam nakonec nestavělo něco úplně jiného. Nelíbí se mi ani to, že se má stavět na úrodné půdě, a problém může být i s vodou,“ řekl zastupitel prvního městského obvodu Filip Sedlák.

A dá se říct, že podobný názor nakonec měla většina politiků. Mezi ostré kritiky změny se zařadil třeba zastupitel za ODS Karel Haas.



„Změna na lehkou průmyslovou výrobu nemůže být pro obyvatele Staročernska lepší než současný stav. Nyní totiž průmyslová výroba v místě být nemůže a nemůže tam být také nic, co má negativní vliv na životní prostředí. Nově by se tam dokonce mohly skladovat odpady, to nyní také nejde. Ani kontejnery se tam nesmí překládat. To vše by po změně možné bylo,“ uvedl Haas, který se dostal i do pře se svým stranickým kolegou Kvašem.

„Já vám váš názor neberu. Akceptuji i názor lidí. Investor tam něco postaví, otázka je, co to bude. Já chci jen hlasovat o tom, abychom už to měli hotové. Nemám problém s tím nechat stávající územní plán,“ bránil se náměstek Kvaš.

Nakonec politici změnu územního plánu odmítli, což jistě lidé ze Staročernska ocení. Ovšem to zároveň neznamená, že by tam developer nemohl postavit něco jiného, co by se vešlo do označení občanská vybavenost. „To znamená, že by to tam vypadalo jako třeba nyní v okolí hypermarketu Globus,“ popsala situaci hlavní architektka města Zuzana Kavalírová.

Bez zajímavosti není ani to, že firmu Future zastupuje Jan Kotaška, tedy stejný manažer, který už s městem intenzivně jedná o přestavbě bývalých vojenských skladů na Višňovce na nové sídliště pro tisíce lidí.



„Ano, je to stejný Jan Kotaška, který chce postavit novou čtvrť na Vinici. Snahu rozšířit zónu o další halu rozhodně má a podle mne ji zkusí naplnit,“ dodal Kvaš s tím, že například ve výstavbě skladovací haly mu město bránit nemůže.

To ostatně potvrdil pro MF DNES i Jan Kotaška. „Nevím, zda hlasování zastupitelů je nějaká výhra pro lidi. Průmyslová výroba by byla omezená tamním valem, ale nyní můžeme stavět i za ním. Mám v hlavě dva projekty a po poradě s investorem vybereme, do kterého se pustíme,“ uvedl manažer Kotaška.