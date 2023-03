Za smrt dvou mužů při pádu rogala u Poličky může chyba pilota

Neštěstí nepřežil pilot rogala a cestující vyhlídkového letu.

„Příčinou letecké nehody byl způsob provádění techniky pilotáže zatáčky motorového závěsného kluzáku s překročenou maximální vzletovou hmotností, nastaveným vyvážením v poloze těžký na hlavu a bez potřebného výkonu pohonné jednotky v malé výšce. Další faktor, který přispěl ke vzniku letecké nehody, byl vliv složky zadního větru v průběhu zatáčky,“ uvádí zpráva.

Pilot provedl zatáčku s přechodem do velkého náklonu bez potřebného výkonu motoru v malé výšce nad terénem. Podle očitého svědka rogalo při závěrečné otočce před přistáním začalo prudce klesat, ale nikoli pomalým klouzavým letem, nýbrž skloněné přímo dolů.

Další svědek uvedl, že v mírném levotočivém stoupání se zdálo, jako by do rogala foukl vítr a mírně s ním škubl ostřeji doleva. Pak následovalo prudké klesání stále v levotočivé zatáčce, až se rogalo dostalo do levotočivé spirály.

„Viděl jsem tři tyto obrátky, jejichž průměr se zmenšoval, míněno jako v trychtýři, následně rogalo zmizelo za stromy a za budovou,“ popsal svědek. Oba také vypověděli, že neslyšeli při manévru zvuk motoru.

Nehoda se stala na poli asi 700 metrů severně od Poličky. Pilot s cestujícím odstartoval krátce před západem slunce, při provádění levotočivé zatáčky se stroj zřítil z výšky 200 až 250 metrů nad terénem. Zemřel šestačtyřicetiletý majitel rogala a o devět let mladší cestující.