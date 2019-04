Skladatel Martinů jel z rande v dobytčáku, o cestě nakreslil komiks

Tehdy osmadvacetiletý skladatel v obrázkovém příběhu na dvou stránkách vtipně referuje o své nezdařené cestě z Kácova do Poličky. Ještě jako nezadaný jel do malebného Kácova na řece Sázavě navštívit dívku židovského původu Irmu Hojtaschovou.

Zpáteční cesta domů se poličskému rodákovi z původních šesti hodin protáhla na šestadvacet.

Vrcholem celé anabáze byla jízda z České Třebové do Svitav dobytčákem plným prasat.

„Šlo o tak výrazný zážitek, že jej skladatel zaznamenal formou komiksu do svého deníku, a díky tomu jej máme zdokumentován,“ říká Monika Holá, muzikoložka Centra Bohuslava Martinů, ke komiksu, který spolu s dalšími kresbami a karikaturami publikovala v knize Bohuslav Martinů obrázky kreslící.

Skladatelův příběh začal 8. dubna 1919 ve čtrnáct hodin, kdy ho na prvním obrázku z komiksu vyprovází k vlaku dívka.

Smůla má svůj původ na nádraží v Kolíně, kde mu ujel rychlík do Svitav. Další vlak jel až večer, ovšem při cestě Martinů zjistil, že nestaví ve Svitavách. Skladatel tak musel vystoupit v České Třebové.

Originální výlet Poličské muzeum v sobotu pořádá po sto letech výlet do Kácova. Na rozdíl od nezdarů skladatele muzeum garantuje pohodlný průběh cestování. Zájemci o skladatelův život si prohlédnou domek, kde bydlela Irma Hojtaschová, navštíví kácovské nádraží, zámek a na závěr místní pivovar. Odjezd je v 8 hodin od pošty v Poličce. Přihlásit se lze dnes do 16 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.

Sám sebe pak s humorem sobě vlastním vyobrazil při dlouhém čekání na nádraží. To pravé dobrodružství, kvůli kterému Martinů svoji cestu zřejmě zvěčnil do komiksu, přišlo záhy. Protože čekání na spoj bylo nekonečné, do Svitav raději dojel v dobytčáku s vepři.

„Já tomu skoro věřím. Podle všeho zůstal viset na nádraží v České Třebové, v noci už nic jiného nejelo. Do Svitav to není zase tak daleko, tak se svezl dobytčákem,“ říká k nejvtipnější scéně muzikoložka.

Nakonec musel i kvůli velkému dešti ve městě přespat, ráno zaspal a domů se vrátil až druhý den ve čtyři hodiny odpoledne.