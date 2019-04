Musíme se do toho opřít, velí pardubický útočník Poulíček

„Pořád se hraje o dvanáct bodů, takže nějaká šance, že by nás mohl předstihnout, ještě existuje (Dynamo má na Piráty náskok 11 bodů). Musíme se do toho znovu opřít a pak už nebudeme muset koukat doleva doprava a budeme slavit,“ říká opatrně pardubický útočník Patrik Poulíček.

Možná nejdůležitější krok k záchraně jeho tým udělal v neděli. V Kladně po dvou třetinách prohrával 1:3, ale v poslední dvacetiminutovce nasázel čtyři góly a nakonec se radoval z vítězství 5:3.

„Takový obrat jsem ve své kariéře asi ještě nezažil. Ani v takto důležitém zápase ani normálně. To, co se dělo na střídačce, jak se všichni radovali a skákali po sobě, to bych chtěl zažívat znovu a znovu. Neuvěřitelný zážitek,“ rozplývá se Poulíček.

Dynamu obecně v baráži začalo šlapat všechno to, co v základní části a play out ne. Celou sezonu se hledala ideální sestava. Kouč Ladislav Lubina ji našel a všechny čtyři pětky už v prolínací soutěži v osmi zápasech nasázely 33 gólů. Bez jediného přesně třetinu všech zásahů v základní části...

„Celý rok jsme hráli jak ponocní. Kdyby nám někdo řekl, že nám to teď takhle půjde, tak mu políbíme nohy a půjdeme to s ním zapít. Jenže přišel první barážový zápas a došlo nám, že to není sranda, že už není cesty zpátky a že ze sebe musíme vydat úplně to nejlepší,“ ohlíží se pětadvacetiletý hráč, jenž v Kladně vstřelil dvě branky.

„Nejsem si vědom, že bych dával ten druhý gól, podle mě to byl Ondra Machala, ale to je jedno. Snažím se odvádět sto procent práce. Není to tak, že bych tvořil nějaké akce a prohazoval čtyři hráče, ale sedí nám to všem. Jeden vymyslí šanci, druhý ji dokončí,“ pochvaluje si souhru Poulíček.

Dva góly vstřelil v neděli v Kladně také Marek Hovorka a o jeden gól se postaral centr čtvrté lajny Rostislav Marosz. „V kabině jsme si před třetí třetinou něco řekli a nakoplo nás to k obratu. Střídačka najednou žila úplně jinak, všichni kluci chtěli na led, vzít puk a udělat něco dobrého pro tým,“ popisuje Poulíček.

Před dnešním utkáním s Chomutovem je podle něj výchozí pozice Dynama dobrá. „Kdybychom s Kladnem prohráli, zase by nám to do hlav dostalo nějakou nervozitu. Svazovalo by nás, že musíme něco odčinit. Obrat nás ale naopak uklidnil,“ přemítá Patrik Poulíček.